Per scacciare via ogni Malen

La Roma è pronta a scendere in campo davanti alla sua gente, con una grande occasione per tornare a fare punti importanti contro una Cremonese con non poche difficoltà nelle ultime uscite.

I giallorossi nel turno precedente di campionato sono stati ospiti in casa del Napoli dove sono riusciti a raccogliere un solo punto. Una partita che ha lasciato un po’ l’amaro in bocca per la squadra capitolina perché si è fatta recuperare due volte dai partenopei.

La gara del Maradona ha confermato un’altra volta il trend negativo contro le grandi in termini di punti raccolti, ma sicuramente ha lasciato soddisfatto Gasperini e i suoi tifosi per quanto riguarda l’atteggiamento e la voglia di lottare in mezzo al campo.

La prova dei giallorossi ha fatto capire che in qualsiasi momento la Roma può essere pericolosa in attacco, merito anche di un super Malen autore di una doppietta, la seconda consecutiva dopo quella contro il Cagliari.

L’attaccante olandese è stato sicuramente l’acquisto più azzeccato da parte della dirigenza nel mercato invernale, perché era proprio quel tassello che mancava a Gasperini per completare il suo puzzle, che adesso ha preso forma e sta iniziando a carburare anche in termini di gol.

Malen si è presentato a Roma con 5 gol nelle sue prime 5 partite, mostrando a tutti la sua capacità realizzativa ma ha anche dimostrato quanto sia importante per un attaccante di Gasperini dare profondità alla squadra oltre che venire dentro a giocare e fare a sportellate con i difensori.

Domenica sera la Roma troverà di fronte a sé una Cremonese che non vince da dicembre, nella gara casalinga contro il Lecce. Proprio per questo i giallorossi non possono commettere l’errore di prendere sottogamba la partita, perché è proprio da queste partite che si capisce che si è diventati una squadra grande.

Probabili formazioni

La squadra di Gasperini scenderà in campo con il solito 3-4-2-1, con Svilar in porta, Mancini, Ndicka ed Ghilardi a comporre la linea difensiva, anche se quest'ultimo in ballottaggio con Hermoso pronto a tornare titolare, sulle fasce Celik e Tsimikas, in quanto Welsey ancora non al 100% dopo la brutta botta subita nel match di domenica scorsa, coppia di centrocampo formata da Cristante e il rientrante Koné, davanti invece si affida al trio presentato già contro il Napoli formato da Zaragoza e Pellegrini alle spalle di Malen.

Nicola si affida invece al 3-5-2 con Audero tra i pali, Baschirotto difensore centrale supportato da Luperto e Terracciano, linea di centrocampo composta da Barbieri, Thorsby, Payero, Maleh e Pezzella, consegnando le chiavi dell'attacco grigiorosso a Vardy e Djuric.

La corsa alla Champions League entra sempre più nel vivo.

Il Milan nel recupero della 24° giornata è stato fermato in casa contro il Como, andando a quota 54.

Napoli e Roma hanno pareggiato per 2-2, lasciando invariato il loro distacco di tre punti.

La Juventus invece ha perso per 3-2 il Derby d’Italia, con molte polemiche sul rosso estratto a Kalulu nel contatto con Bastoni, rimanendo dunque a 46 punti.

Rimangono leggermente più arretrate Como e Atalanta ma di sicuro vanno considerate in questa magnifica corsa per il treno Champions, in quanto il distacco dalla 3° alla 7° è solamente di 8 punti, con ben 13 partite ancora da giocare e ben 39 punti disponibili.

Nulla è ancora deciso.

Dunque in un momento così delicato della stagione i giallorossi non possono sbagliare, devono provare in ogni modo a scacciare via ogni Malen.