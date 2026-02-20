Atalanta-Napoli, sfida decisiva tra morale e classifica

L’Atalanta arriva alla sfida di domenica alle 15 con il peso dell’ultima sconfitta europea: il 2-0 subito contro il Borussia Dortmund ha lasciato qualche rimpianto e la voglia immediata di reagire. Una battuta d’arresto che ha frenato l’entusiasmo e che ora spinge i nerazzurri a cercare risposte davanti al proprio pubblico. Il Napoli, invece, è ormai fuori dalla Champions League da settimane e può concentrarsi solo sul campionato. Nell’ultimo turno è arrivato un pareggio per 2-2 contro la Roma, una gara intensa che ha mostrato carattere ma anche qualche difficoltà nel gestire il vantaggio. I punti in palio sono sempre più importanti, considerando il fatto che mancano sempre meno gare alla fine della stagione e che la zona alta della classifica è sempre più affollata. Due situazioni diverse, ma lo stesso obiettivo: tornare a vincere e dare una svolta a questo momento della stagione.

Tre punti che pesano molto

L’Atalanta, davanti ai propri tifosi, vuole fare una grande prestazione. In casa la squadra bergamasca gioca con intensità, cerca di pressare alto e di mettere subito in difficoltà gli avversari. La forza dei nerazzurri è il gioco veloce e la capacità di ripartire rapidamente quando recuperano il pallone. A Bergamo, infatti, poche squadre riescono a giocare con tranquillità. Il Napoli arriva con l’obiettivo di fare risultato su un campo difficile. Gli azzurri puntano sulla qualità tecnica e su un gioco più ragionato. Per ottenere punti serviranno attenzione in difesa e concretezza in attacco. Contro una squadra aggressiva come l’Atalanta sarà fondamentale non perdere palloni pericolosi e sfruttare al meglio le occasioni.

Ci si aspetta una gara combattuta, con ritmo alto e tante sfide uno contro uno. A centrocampo sarà una battaglia, mentre sulle fasce si potrebbero creare le azioni più pericolose. Molto dipenderà anche dall’atteggiamento: chi entrerà in campo con più determinazione potrebbe avere un vantaggio. In un campionato sempre più equilibrato, questa gara può rappresentare uno snodo importante. Non solo per la classifica, ma anche per il morale. Perché vincere, in questo momento, significherebbe rilanciarsi e mandare un segnale chiaro alle rivali.

IG: Atalanta B.C.

Ecco le probabili formazioni

In vista della sfida di domenica alle 15 contro il Napoli, l’Atalanta dovrebbe schierarsi con il 3-4-2-1. Davanti a Carnesecchi, la difesa a tre sarà composta da Scalvini, Djimsiti e Kolasinac, anche se non mancano i dubbi: Scalvini è leggermente favorito su Kossounou (55%-45%), mentre Kolasinac è avanti su Ahanor (55%-45%). Sulle fasce Zappacosta parte in vantaggio su Bellanova (55%-45%), con Bernasconi sull’altro lato, mentre in mezzo al campo agiranno Ederson e De Roon. Sulla trequarti Samardzic è favorito su Sulemana (55%-45%) e affiancherà Zalewski alle spalle di Scamacca, che resta avanti nel ballottaggio con Krstovic (55%-45%). Nessuno squalificato per il tecnico Palladino, ma indisponibili De Ketelaere e Raspadori.

Il Napoli dovrebbe rispondere con lo stesso sistema di gioco, il 3-4-2-1, per affrontare l’Atalanta con equilibrio. Tra i pali Milinkovic-Savic è in vantaggio su Meret (60%-40%), mentre la linea difensiva sarà formata da Beukema, Buongiorno e Juan Jesus. Sulle corsie esterne Gutierrez agirà a destra, con Spinazzola leggermente favorito su Olivera (55%-45%) a sinistra; in mezzo spazio a Lobotka ed Elmas. Sulla trequarti Politano e Vergara supporteranno Hojlund, punto di riferimento offensivo. Anche per Conte nessuno squalificato, ma la lista degli indisponibili è lunga: fuori Anguissa, De Bruyne, Di Lorenzo, McTominay, Neres e Rrahmani.

Atalanta-Napoli: come seguirla in diretta

La sfida tra Atalanta e Napoli sarà trasmessa in diretta su DAZN, disponibile tramite l’app su smart tv, smartphone, tablet e console, oltre che in streaming sul sito ufficiale, che propone l’intera Serie A in diretta. Chi è abbonato a Sky potrà seguire la gara anche sul canale 214 del satellite, attivando la funzione Zona DAZN. La partita non è inclusa tra quelle visibili gratuitamente registrandosi a DAZN, quindi sarà necessario un abbonamento per seguirla.