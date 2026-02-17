8 anni dopo è di nuovo Borussia Dortmund-Atalanta

In uno degli stadi più caldi d'Europa, stasera, martedì 17 febbraio alle ore 21, andrà in scena una sfida estremamente interessante tra due squadre in un ottimo momento di forma. I bergamaschi, stanno continuando la rimonta per un posto un Europa. I tedeschi sono gli unici in Bundesliga a poter insidiare il Bayern Monaco per la vittoria del Meisterschale. Si trovano infatti, a solo 6 punti dai bavaresi, al momento in testa alla classifica.

Il Precedente

Nella stagione 2017/2018, le due squadre si affrontarono nei sedicesimi di finale di Europa League, dando vita a due sfide straordinarie. L'andata in Germania, finì 3-2, con le doppiette di Batshuayi e Ilicic. Lo sloveno, in uno dei momenti migliori della carriera, segnò due gol in 5 minuti, portando l'Atalanta sul momentaneo 1-2 e vicino ad un'impresa storica. I tedeschi però, riuscirono nella controrimonta, arrivando in Italia, la settimana successiva, con un reti di vantaggio. Il match di ritorno, non fu meno spettacolare. La Dea, in spinta continua per tutta la partita, segnò dopo pochissimi minuti con Toloi e solo una papera di Berisha nel finale, permise al BVB di pareggiare il match e quindi di portarsi avanti di uno nel computo totale dei gol. Fermando il percorso della squadra di Gasperini e svegliando i tifosi bergamaschi da un sogno sensazionale.

L'Atalanta

Con l'arrivo di Palladino in panchina, la stagione della Dea ha cambiato totalmente faccia: una sola sconfitta nelle ultime 10 partite di campionato, la semifinale di Coppa Italia conquistata battendo 3-0 la Juventus e il raggiungimento dei play-off di Champions. Con il rammarico di non essere riusciti ad arrivare tra le prime 8, a causa delle brutte sconfitte contro Athletic Club e Union Saint-Gilloise, nelle ultime due sfide della fase campionato della massima competizione europea. Il mercato non ha deluso: in sostituzione ad un discontinuo Lookman, ceduto all'Atletico Madrid, è arrivato Jack Raspadori, subito al centro del progetto dell'allenatore campano.

Il Borussia Dortmund

I giallo-neri sono in un momento chiave della stagione, in pochi giorni dovranno affrontare: due volte l'Atalanta, il Lipsia in trasferta e il Bayern Monaco in casa. Molto della stagione dei tedeschi verrà deciso nel mese di febbraio. In campionato i risultati utili consecutivi sono ben 15, al contrario della Champions League, dove ha raccolto solo 11 punti in 8 partite, perdendone ben 3 e pareggiando con il Bodo-Glimt, avversario dell'Inter in questi spareggi, e con la Juve, in un rocambolesco 4-4.

Le probabili formazioni

Borussia Dortmund (3-4-2-1): tra i pali lo svizzero Kobel; il trio di difesa sarà formato da Ryerson, Anton e Bensebaini; davanti a loro i 4 di centrocampo, Couto, Sabitzer, Nmecha e Svensson. Dietro l'unica punta, Guirassy, giocheranno Brandt e Beier.

Diversi gli infortuni in casa BVB, soprattutto in difesa, dove mancano contemporaneamente: Süle, Emre Can, Schlotterbeck e Filippo Mané, ragazzo italiano classe 2005, che ha esordito in Champions League, nell'ultima giornata della fase campionato contro l'Inter.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi in porta. In difesa Scalvini, Hien e Djimsiti, il reparto di centrocampo sarà formato da Zappacosta, De Roon, Ederson e Bernasconi. Davanti giocheranno Zalewski e Pasalic, in vantaggio su Samardzic, dietro a Gianluca Scamacca.

In grande forma la maggior parte dell'undici iniziale dei bergamaschi, Carnesecchi e Zalewski su tutti. L'estremo difensore italiano sta facendo un campionato assurdo, con almeno un miracolo a partita nell'ultimo periodo. Il trequartista italo-polacco, arriva da un gran gol in casa della Lazio e da ottime prestazioni nelle uscite precedenti. Come anticipato, sono fuori Raspadori e De Ketelaere.

Al cospetto del "Muro Giallo",(la parte calda del tifo tedesco), la Dea è chiamata ad una grande prestazione, per non dover rincorrere nel match di ritorno a Bergamo e per potersi guadagnare un posto negli ottavi di finale di questa edizione della Champions League.

La partita sarà visibile in esclusiva su Sky.