Fiorentina-Pisa, un derby che significa salvezza

Il Derby toscano tra Fiorentina e Pisa è sempre stato un match molto sentito da entrambe le parti, e per le posizioni che occupano le due squadre in classifica, stavolta lo sarà sicuramente ancor di più. La Fiorentina di Paolo Vanoli arriva da una buona vittoria nel primo turno dei playoff di Conference League, a dimostrazione della timida crescita che la viola ha avuto nell’ultimo periodo dopo una prima metà di stagione disastrosa. Il Pisa invece, sempre più affossato in classifica a pari punti con l’Hellas Verona, cerca soluzioni che raramente ha trovato nel corso della stagione per provare a raggiungere una salvezza che ormai risulta molto complicata.

Storia e rivalità

La rivalità tra le due città toscane risale addirittura ai tempi del medioevo, infatti le due città sostenevano due fazioni completamente opposte: Firenze per i Guelfi e Pisa per i Ghibellini. Nel corso del tempo non è mai svanita e si è andata poi a ripercuotere anche sullo sport, in particolar modo sul calcio. Pisa e Fiorentina si incontrarono per la prima volta nella Prima Divisione 1926-1927. Con il passare degli anni poi, i risultati sono andati a pendere nettamente a favore dei viola, con 14 vittorie e sole 4 sconfitte su 25 partite; inoltre i neroblu sono riusciti a vincere solamente 1 volta a Firenze in una gara di Coppa Italia Serie C, nel 2002.

La sfida è tornata a disputarsi nella massima serie lo scorso Settembre, a distanza di 22 anni dall’ultimo incontro, e di ben 31 dall’ultimo incontro i di campionato fra le due squadre.

La partita

La Fiorentina si presenta all’appuntamento delle 18:30 con la determinazione di voler dare continuità alle ultime 2 prestazioni fornite tra campionato e coppa. La vittoria a Como ha portato la squadra di Vanoli a -3 dalla 17a posizione presidiata dal Lecce di Di Francesco, il quale sta attraversando un momento positivo con 2 vittorie nelle ultime 3. Importante per la viola sarà anche trovare un equilibrio tattico sicuramente più stabile, rafforzato soprattutto dagli acquisti di Brescianini e Solomon, candidati entrambi per la titolarità nel derby toscano.

Per il Pisa invece la partita del Franchi rappresenta un’occasione importantissima per poter rilanciarsi e poter lottare per la salvezza fino alla fine della stagione proprio il Lecce e gli acerrimi nemici toscani. Nonostante le grandi lacune tecniche i neroblu sono riusciti quantomeno a mettere in difficoltà diverse squadre insidiose nel corso della stagione, soprattutto in casa. Sarebbe quindi fondamentale invertire questo trend e cominciare raccogliere punti anche tra le mura nemiche. Probabile la prima titolarità di Iling-Junior, confermato invece Stojikovic in avanti.

Sta tornando il vero Kean?

La stagione di Moise Kean, come per la maggior parte dei giocatori viola, è sicuramente al di sotto delle aspettative. Dopo il gol su rigore contro il Como l’attaccante ex Juve è alla ricerca di continuità e conferme che mai ha trovato in questo campionato. Far tornare Kean ad alti livelli è un obbiettivo centrale per la Fiorentina e per Vanoli e sarebbe sicuramente una buonissima notizia anche per la nazionale italiana in vista dei playoff che gli azzurri dovranno disputare a Marzo.