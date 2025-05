Una buona Juve batte 2 a 0 l'Udinese in casa e consolida il quarto posto. Dopo un primo tempo concluso alla pari prima Nico Gonzalez poi Vlahovic allo scadere regalano i tre punti alla vecchia signora. Un inizio col botto per la nuova maglia presentata in settimana che spera, metaforicamente parlando, di essere indossata in Champions League la prossima stagione. Il match di ieri ha visto la Juventus dominare per la maggior parte del tempo ma che ha faticato nel concretizzare le varie occasioni create. Bianconeri che sono riusciti a battere la retroguardia dell'Udinese solo al sessantunesimo minuto grazie alla rete di Nico Gonzalez. Udinese che non riesce a pareggiare e che vede incassare la rete del raddoppio da Vlahovic a pochi minuti dal termine. L'attaccante serbo non segnava in campionato dall'uno a zero contro il Cagliari del 23 Febbraio. Dopo la settima sconfitta nelle ultime dieci gare in campionato, l'Udinese rimane al dodicesimo posto a pari punti con il Torino.

Dopo il pareggio della Lazio a Milano contro l'Inter e la vittoria della Roma in casa contro il Milan ancora nulla è deciso in ottica quarto posto. La Juve infatti sarà costretta a vincere in casa contro il Venezia Domenica prossima, così da essere sicura dell'aritmetica qualificazione. Se così non dovesse essere, la Juve, dovrà sperare in uno scivolone della Roma impegnata contro il Torino in trasferta e della Lazio che affronterà il Lecce in casa. La classifica al momento vede la Juve al quarto posto in solitaria con 67 punti, la Roma quinta a 66 e la Lazio sesta con 65 punti. La sconfitta del Bologna ieri contro la Fiorentina vede i freschi vincitori della coppa Italia esclusi dalla possibilità di qualificarsi in Champions.

Lotta scudetto che è sempre più avvincente con il Napoli che non sfrutta l'occasione e pareggia a Parma 0 a 0 e l'Inter che come detto in precedenza che pareggia a sua volta contro la Lazio.

Il caso Vlahovic ed il contatto Nico Gonzalez-Solet

In quella che probabilmente è stata l'ultima partita di Vlahovic allo Stadium con la maglia bianconera, l'attaccante serbo ha deciso di lasciare il segno. Gol che chiude i conti, esultanza contenuta e pensieri futuri rimandati a fine campionato. Con il Newcastle alle porte ed alcuni club turchi interessati a lui, Vlahovic probabilmente lascerà la Juventus dopo il mondiale per club. Prima però c'è una Champions che la Juve vuole giocare anche il prossimo anno, con o senza Dusan, che cercherà comunque di far conquistare alla sua attuale squadra.

Oltre a lui però soffermiamoci su un episodio al quanto decisivo nella partita di ieri sulla quale ci sono state varie polemiche. Al sessantunesimo minuto del match di ieri, Solet recupera palla nella propria area di rigore dopo un duro spalla a spalla con Conceicao. Lo stesso Solet, nel cercare di far salire la squadra e di portare il pallone in avanti, pochi secondi dopo viene contrastato da Nico Gonzalez che un attimo dopo realizzerà la rete del vantaggio Juventino. I giocatori dell'Udinese protestano ma Ayroldi utilizza lo stesso metro di giudizio nel valutare il contrasto, niente fallo e gol regolare.

Questa la moviola de Il Corriere dello Sport: " Lascia molti dubbi la rete dell'uno a zero segnata da Nico Gonzalez: è lui che va su Solet, diretto, senza possibilità di toccare il pallone, siamo molto al limite, più vicini al fallo che al play on".

Juventus che Domenica sera affronterà il Venezia in contemporanea alla Roma e alla Lazio così come è successo la scorsa giornata. Inter e Napoli che invece giocheranno sempre in concomitanza però di venerdì così da lasciare riposo ai nerazzurri impegnati nella finale di Champions contro il Psg il 31 Maggio.