Juve, che inizio al Mondiale per club! Quasi 28 milioni di euro incassati e due vittorie su due, ora il City di Guardiola

Juve dominante nelle prime due sfide al Mondiale per club e con gli ottavi di finale già in cassaforte, ora si pensa alla sfida col City che definirà la classifica finale del girone G. Prima il 5 a 0 all'Al Ain, poi il 4 a 1 ieri notte contro il Wydad AC segnano un inizio col botto nel torneo americano. Giovedì la super sfida contro il Manchester City con Tudor che sarà combattuto tra il voler schierare la formazione migliore possibile oppure fare qualche rotazione vista la qualificazione già raggiunta alla fase eliminatoria. Yldiz e Kolo Muani su tutti hanno dimostrato di voler far vedere tutto il loro potenziale anche in questo torneo post season e che sono pronti a prendersi la scena anche per le prossime partite.

L'avversario che la Juve attende è una tra Real Madrid e l'Al Hilal di Simone Inzaghi, due squadre ostiche soprattutto la prima ovviamente. Oltre a Juve e City sono altre due le squadre gia qualificate alla prossima fase: Bayern Monaco e Flamengo. La Juve sarebbe certa del primo posto grazie ad una vittoria oppure un pareggio contro i ragazzi di Guardiola grazie alla differenza reti in positivo dal lato dei bianconeri.

Oltre al fattore campo, che è ovviamente ciò a cui importa di più ai tifosi, c'è da considerare il bottino che sta mettendo da parte la Juve in questi giorni, vediamo meglio. L'incasso per ogni vittoria nella fase a gironi ammonta a 2 milioni di dollari e l'accesso agli ottavi a 7,5 milioni di dollari. Tutto ciò va sommato ad una cifra pari a circa 17 milioni di euro per la sola partecipazione che, sommando tutto e convertendo le cifre iniziali in euro, ammonterebbe a 27,9 milioni di euro che in caso di vittoria contro il City arriverebbero a 29 milioni. Un bottino niente male che, solo con i soldi del torneo, permetterebbe di riscattare Conceicao dal Porto. Qualora la Juve passasse gli ottavi, giungendo dunque ai quarti di finale, incasserebbe ulteriori 12,2 milioni con una cifra totale che andrebbe dai 39 ai 42 milioni di euro

Yldiz / IG @juventus

Calciomercato Juve, gli ultimi aggiornamenti.

Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, Theo è vicino ad un accordo con l'Al Hilal con la quale ha avuto buoni contatti nelle ultime 24 ore. L'accordo è stato portato avanti dal presidente in persona Fahad Bin Saad Nafel che sembra aver convinto il terzino francese classe 1997 a raggiungere la sua squadra in Arabia. Qualora tutto ciò si dovesse realizzare da qui ai prossimi giorni sarebbe una vera e propria svolta sia per il club bianconero che pensava di poter portare Theo a Torino, sia per il giocatore stesso che si troverebbe a lasciare l'europa dove voleva proseguire la sua carriera. Vedremo nei prossimi giorni su chi punterà la Juve adesso e come si evolverà il calciomercato nella Continassa. Certo è che influirà molto l'andamento al Mondiale per club ed in base agli incassi e alla forma dei giocatori, verranno poste le basi sulla Juve della prossima stagione.

Tra chi verrà e chi rimarrà sappiamo di certo una cosa: Yldiz al momento deve rinnovare per la Juve e Vlahovic, salvo ripensamenti da parte della società, verrà sostituito. Si pensa anche a Bernabè del Parma con un possibile scambio che vede tra le file bianconere il giovane Mbangula. Il belga piace molto al Parma con la Juve che penserebbe a questo scambio per accontentare entrambe le compagini. Parlando di portieri salta fuori il nome di Mattia Perin, secondo portiere al momento infortunato, che penserebbe di lasciare la Juve per concedersi un'ultima chance da titolare in un'altra squadra. Il trentaduenne ha già ricevuto offerte da Bologna e Como ma resta viva l'ipotesi del ritorno dal suo ex allenatore Massimiliano Allegri al Milan che probabilmente saluterà Maignan.