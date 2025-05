Juve in Champions League, una qualificazione importantissima per costruire una rosa vincente

Tre punti per puntare in alto quelli della Juve a Venezia che strappa l'ultimo pass per la Champions all'ultima giornata. Una partita iniziata col piede sbagliato che vede i bianconeri dover rincorrere fin da subito i lagunari che vanno avanti con il gol di Daniel Fila al 2'. Dopo tre minuti però la Juve la pareggia con un gran gol di Alberto Costa, annullato però dal Var per un tocco di mano. Al 25' arriva, questa volta in maniera regolare, la rete del pareggio da parte di Yldiz. 6 minuti più tardi è vantaggio Juve con gol di Kolo Muani che manda i bianconeri negli spogliatoi in vantaggio. Inizia il secondo tempo e dopo soli 10 minuti ecco il pareggio del Venezia firmato da Haps. Fino al 73' il risultato rimane invariato e con la Roma che sta vincendo 2 a 0 a Torino contro il Toro la Juve è in Europa League. Tutto in bilico, fino appunto al 73' quando Nicolussi Caviglia, giocatore in prestito dalla Juve, commette fallo in area di rigore e concede alla sua squadra di origine l'occasione dagli undici metri. Penalty che viene trasformato da Locatelli e che basterà a Tudor per portare i suoi in coppa dei campioni per un altro anno.

E qui arriviamo al punto importante, la qualificazione nella coppa pù importante. Oltre ad essere un prestigio che una squadra come la Juventus si vuole concedere ogni stagione è, soprattutto, un tassello importante a livello economico. L'accesso alla fase campionato di questa infatti si aggira intorno ai 60 milioni di euro, che potranno salire con l'avanzata nel torneo stesso. Soldi importanti per la vecchia signora che serviranno per rinforzare la rosa non solo per il prossimo campionato bensì anche per il mondiale per club.

Rebus allenatori e rientri importanti

Allenatore, giocatori e dirigenza, tre temi importanti in casa Juve che andranno risolti durante il periodo estivo. Secondo quanto dichiarato dalla dirigenza bianconera, Tudor dovrebbe essere confermato almeno per il mondiale per club visto il buon finale di stagione. Importante capire anche gli intrecci possibili sulle panchine di serie A con vari nomi plausibili in Continassa. Allegri, ex tecnico bianconero, che probabilmente tornerà ad allenare in serie A e perchè no, magari proprio a Torino. Allegri che aspetterà sicuramente la finale di Champions per capire se sarà possibile avvicinarsi all'Inter in caso di addio di Inzaghi verso l'Arabia.

Rebus allenatore da risolvere anche in casa Napoli, con Antonio Conte che potrebbe essere ai saluti ma con De Laurentis che non esclude un rinnovo. Conte che infatti potrebbe, in caso di un bel progetto anche in vista della prossima stagione, rimanere a Castel Volturno per proseguire con la squadra campione d'Italia. Oltre a Napoli e Inter, anche Milan, Lazio e Atalanta potrebbero cambiare mister con Coincecao che non ha pienamente convinto i rossoneri, Baroni che sembra ai saluti e con Gasperini che ha ormai lasciato quasi definitivamente l'ipotesi rinnovo con la dea. Oltre a loro c'è anche la Roma visto l'addio, come allenatore, di Claudio Ranieri ormai annunciato da mesi. Ranieri che infatti rimarrà in dirigenza e sarà cruciale sulla scelta del suo successore in panchina.

Importante sarà la figura di Giorgio Chiellini, in casa Juve ovviamente, che avrà sempre più poteri in dirigenza vista la sua esperienza da giocatore. Oltre a lui, si aggiungeranno anche un nuovo AD ed un nuovo DS/Capo Scout. Per quanto riguarda i giocatori in vista del mondiale per club, importanti i rientri di Rugani e Kostic che dovrebbero aggiungersi ai convocati di Tudor nel torneo che ci sarà a breve. Oltre a loro, Giuntoli è riuscito a far estendere il prestito di Coincecao dal Porto che rimarrà a disposizione del tecnicobianconero almeno per i prossimi mesi.