4-4 di fuoco, ora serve ghiaccio: Juve, il Verona è il test da non sbagliare

Reduce dal clamoroso 4-4 contro il Borussia Dortmund allo Stadium, la Juventus si prepara ad affrontare il Verona in campionato con l'urgenza di ritrovare solidità e punti. La sfida di Champions ha lasciato tutti a bocca aperta: una girandola di emozioni, otto gol, una squadra capace di reagire ma mai realmente padrona della partita. I bianconeri sono stati costretti a inseguire per tutta la gara, con il Borussia avanti addirittura tre volte e capace di colpire nei momenti più delicati. La Juve ha mostrato grande carattere nel rientrare sempre in partita, ma ha anche messo a nudo le sue difficoltà difensive e una certa fragilità nella gestione delle situazioni di svantaggio. In un contesto europeo che impone ritmi altissimi, è emersa una squadra ancora in costruzione, spettacolare a tratti ma troppo discontinua per ambire a qualcosa di più. Ora però si torna alla realtà del campionato, dove non c’è spazio per errori se si vuole restare agganciati al treno di testa. Contro il Verona, servirà una Juve più concreta e attenta, capace di archiviare l’euforia della Champions e focalizzarsi su tre punti fondamentali. L’obiettivo è chiaro: trasformare la lezione europea in energia positiva, limitare i blackout e dimostrare che quella vista martedì sera non è solo una squadra che sa rincorrere, ma anche una squadra che sa comandare.

Probabili formazioni e dove vedere il match

Contro il Verona, la Juventus si prepara a una trasferta da affrontare con la massima attenzione. Il Bentegodi è sempre un campo impegnativo, e in una fase iniziale della stagione in cui le squadre stanno ancora cercando continuità e identità, ogni partita può nascondere insidie. Il Verona arriva alla sfida con due punti raccolti finora, ma ha dimostrato organizzazione e intensità, e contro un’avversaria di alto livello come la Juve avrà sicuramente motivazioni alte. Per i bianconeri sarà importante approcciare la gara con lucidità e determinazione, evitando le disattenzioni difensive viste contro il Dortmund e cercando una gestione più solida dei momenti chiave. L’aspetto mentale sarà decisivo: la Juventus dovrà dimostrare di saper voltare pagina dopo l’impatto emotivo della Champions e tornare a lavorare con ordine, ritmo e precisione. In campo potrebbero esserci rotazioni, ma il messaggio resta lo stesso: servono compattezza, equilibrio e la capacità di far valere il proprio tasso tecnico senza sottovalutare l’avversario. Il campionato è ancora lungo, ma partite come questa sono test importanti per misurare la crescita di una squadra che punta a restare protagonista.

La Juve giocherà con il solito 3-4-2-1 con Cambiaso che dopo aver scontato la squalifica tornerà sulla fascia sinistra. A destra ci sarà sicuramente Joao Mario mentre a centrocampo i soliti Locatelli e Thuram. In difesa il terzetto composto da bomber Kelly con Rugani e Gatti che dovrebbero far riposare Bremer e Kalulu. In attacco spazio a Vlahovic supportato da Openda e Koopmeiners con Yldiz che potrebbe trovare spazio nella ripresa.

Nonostante il pareggio a reti inviolate contro la Cremonese, Zanetti ha individuato in Giovane e Orban una coppia d’attacco promettente e interessante. Tuttavia, per la sfida contro la Juventus dovrà fare a meno di Gagliardini a centrocampo e resta in attesa di aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Mosquera, Harroui e Fallou Cham.

La partita, in programma alle 18:00, sarà visibile in diretta su DAZN e, salvo variazioni, anche su Sky Sport, con possibilità di seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e NOW. Dal punto di vista storico, Juventus e Verona si sono affrontate numerose volte in Serie A, con un netto predominio bianconero nei numeri complessivi. Il risultato più frequente tra le due squadre è il 2-1 a favore della Juve, uscito in diverse occasioni, e la squadra torinese ha spesso fatto valere il proprio maggiore tasso tecnico, soprattutto nei match casalinghi. Al Bentegodi, invece, il clima è solitamente più acceso e il Verona è riuscito in passato a strappare punti importanti, anche se le vittorie gialloblù restano rare.