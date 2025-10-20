Notti di sogni, di coppe e di campioni: mercoledì sera c'è Real Madrid-Juve. Vediamo le probabili formazioni e dove vedere il match

Una Juve che non vince da più di un mese dopo quell'incredibili 4 a 3 in casa contro l'Inter, si troverà mercoledì ad affrontare il Real primo in Liga. Due squadre forti che si affronteranno testa a testa nella capitale spagnola per la terza giornata della fase a campionato della Champions League in cui il Real si trova a punteggio pieno mentre la Juve ha pareggiato entrambe le partite iniziali. Tudor si appresta ad affrontare una settimana decisiva in vista del suo futuro sulla panchina bianconera dovendo affrontare altre due trasferte impegnative dopo quella di ieri a Como in cui i suoi ragazzi sono usciti sconfitti per 2 a 0. Dopo il Real, la Juve andrà a Roma per il match contro la Lazio, un'altra gara impegnativa per il mister juventino che affronterà il suo recente passato. Tudor infatti era subentrato sulla panchina laziale al posto di Maurizio Sarri tra Marzo e Giugno 2024 per poi approdare di lì a poco alla Continassa al posto di Motta.

Amazon Prime Video

Probabili formazioni e dove vedere il match

Il Real Madrid, allenato da Xabi Alonso, gioca un calcio basato sul possesso palla e su un pressing alto per recuperare subito il pallone. La squadra spagnola scenderà in campo con il modulo 4-2-3-1. In porta ci sarà Courtois, con una difesa formata da Asencio, Militão, Alaba e il giovane Carreras. A centrocampo giocheranno Valverde e Tchouaméni, con Mastantuono poco più avanti per collegare la difesa con l’attacco. Davanti, il trio formato da Rodrygo, Güler e Mbappé offrirà velocità, fantasia e pericolosità. Mbappé sarà il punto di riferimento offensivo, pronto a colpire appena trova spazio.

La Juventus di Igor Tudor risponde con un 3-4-2-1, che punta su una difesa solida e un centrocampo molto attivo. In porta ci sarà Perin, con Gatti, Rugani e Kelly a formare la linea difensiva. Kalulu e Cambiaso giocheranno sulle fasce, mentre in mezzo al campo ci saranno Locatelli e McKennie, due giocatori bravi sia a difendere che a far ripartire l’azione. In attacco, Yildiz e Conceição si muoveranno dietro a Vlahović, che sarà il centravanti della squadra e il principale finalizzatore.

Negli ultimi confronti diretti, il Real Madrid ha avuto la meglio, vincendo le ultime due partite contro la Juventus in Champions League. Guardando alla forma attuale, entrambe le squadre sono imbattute in campionato. Tuttavia, il Real è secondo in classifica con due vittorie, mentre la Juventus si trova al ventitreesimo posto con due pareggi. La partita Real Madrid–Juventus sarà trasmessa in diretta esclusiva su Prime Video. Gli abbonati ad Amazon Prime potranno guardarla accedendo alla piattaforma, selezionando la sezione Sport oppure cliccando direttamente sulla partita, che di solito compare già nella homepage.

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Asencio, Militão, Alaba, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Mastantuono; Rodrygo, Mbappé, Güler.

Juventus (3-4-2-1): Perin; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Yildiz, Conceição; Vlahović.

Per la terza giornata di Champions League è stato ufficializzato il team arbitrale del match tra Real Madrid e Juventus. A dirigere l’incontro sarà lo sloveno Slavko Vinčić. Ad assisterlo ci saranno Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič, mentre il quarto uomo sarà David Šmajc. Al VAR ci sarà il tedesco Bastian Dankert, affiancato dal portoghese Tiago Martins in qualità di AVAR.