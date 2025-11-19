Sabato al Franchi c'è Fiorentina-Juve, ecco dove vedere il match e le probabili formazioni

In una stagione iniziata malissimo e con l'allenatore già esonerato da settimane, la viola cerca di regalare una brutta serata alla Juventus in una partita sentita ai massimi livelli. Dopo il 3-0 dello scorso anno le situazioni di entrambe le squadre sono ben cambiate, o quasi. Se dal lato dei padroni di casa, i sesti/settimi posti degli ultimi anni, con annesse finali di coppa Italia e Conference, ora sembrano solo un lontano ricordo. Dal lato Juve invece, oltre al mister è cambiato poco e niente. Sempre poca continuità e fatica nel trovare il gol, così come nelle ultime stagioni, la vecchia signora ormai sembra aver perso i colpi. Già un esonero per parte tra le due compagini con Pioli che ha avuto un ritorno da incubo con i toscani e con Tudor che non ha convinto dopo questo avvio di stagione.

Come si presentano le due squadre al match

La Fiorentina è ultima in classifica con soli 5 punti dopo undici giornate: non ha ancora vinto, ha raccolto 5 pareggi e 6 sconfitte, e in casa è andata malissimo con appena 1 pari e 4 ko. Al Franchi ha segnato solo 5 gol e in quattro partite non ha fatto neppure una rete, senza mai riuscire a mantenere la porta inviolata. Rispetto agli anni scorsi il calo è evidente e serve subito una svolta, magari spinta dal nuovo allenatore e dalla sfida con la storica rivale Juventus.

La Juventus è sesta con 19 punti: arriva dal pari nel derby col Torino e rimane vicino alle prime, anche se le manca ancora continuità. Spalletti, al debutto sulla panchina bianconera, ha iniziato con una vittoria contro la Cremonese, poi sono arrivati due pareggi tra Champions e campionato. Il nuovo tecnico sta lavorando per rendere la difesa più solida e per trovare idee fresche in attacco.

Probabili formazioni di Fiorentina-Juventus

La Fiorentina dovrebbe presentarsi contro la Juve con una difesa a tre guidata da Ranieri, che nonostante le critiche resta titolare e capitano, affiancato da Pongracic e Marì davanti a De Gea. Sulle fasce ci saranno Dodo a destra e, visto il probabile forfait di Gosens, ancora Fortini a sinistra. A centrocampo Vanoli punta sulla forza fisica di Sohm insieme agli ex Nicolussi Caviglia e Mandragora. Sulla trequarti agirà Gudmundsson, mentre in attacco torna Kean, finalmente recuperato e pronto a guidare i viola.

La Juventus, invece, dovrebbe lasciare da parte il 4-3-3 provato in settimana e riproporre la difesa a tre. Spalletti conta di avere Vlahovic dal primo minuto: se l’ex viola non dovesse farcela, toccherebbe a Yildiz fare da finto centravanti, con Openda a supporto e Conceição sulla destra. Cambiaso giocherà sicuramente, ma resterà da vedere su quale lato, perché il duello tra Kostic e McKennie è ancora aperto, con lo statunitense leggermente avanti. In difesa Kelly dovrebbe tornare disponibile, anche se non al meglio, quindi Spalletti potrebbe ancora preferire Koopmeiners nel ruolo di centrale di sinistra.

FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Sohm, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Fortini; Gudmundsson; Kean. Allenatore: Paolo Vanoli.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Luciano Spalletti.

Dove vedere il match?

La partita Fiorentina-Juventus si giocherà sabato 22 novembre 2025 alle 18:00 e sarà visibile gratis su DAZN, senza bisogno di abbonamento. È il secondo match della stagione scelto per l’opzione “Freemium”, una delle cinque gare che ogni anno DAZN può mandare in chiaro secondo l’accordo dei diritti TV 2024-2029, dopo il precedente Milan-Roma. Nella stagione scorsa erano stati mostrati in questo formato Milan-Napoli, Lazio-Inter, Juventus-Milan, Atalanta-Inter e Roma-Juventus. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, con Emanuele Giaccherini come seconda voce e Tommaso Turci a bordo campo.