Gyokeres-Juve, si può fare!

Che sia soltanto una suggestione oppure un vero e proprio obiettivo di mercato? Questo ancora non è certo ma di sicuro, oggi, sulla maggioranza dei quotidiani sportivi in circolazione è presente l'accostamento di Viktor Gyokeres alla Juventus. Dopo che per giorni, l'attaccante svedese, era stato accostato all'Arsenal e dato quasi per certo, è arrivato un no alla prima offerta degli inglesi allo Sporting. La cifra rifiutata dal club portoghese si aggirava intorno ai 55 milioni di euro, più 10 milioni di bonus legati alle prestazioni. Ora i gunners si apprestano a formulare una seconda offerta ma la Juve resta in agguato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello sport, quotidiano nazionale italiano, Gyokeres si avvicina di più alla Juve rispetto ai giorni passati con i bianconeri che potrebbero presentare un offerta da 60 milioni più 10 di bonus facilmente raggiungibili. In tutto ciò lo Sporting, avrebbe già il sostituto del proprio bomber: Romulo Cardoso. Nato in Brasile, ha 23 anni ed ha esordito qualche anno fa con l'Atletico Paranense che lo ha prestato e poi venduto al club turco Goztepe.

Oltre al dopo Vlahovic si cercano anche altri rinforzi per il club torinese, alcuni di questi saranno centrocampisti. L'esperto di calciomercato di Sky Sport Italia Luca Marchetti, ha annunciato che i tre nomi papabili per il centrocampo della Juve sarebbero: Ederson dell'Atalanta, Tonali del Newcastle e Frattesi dell'Inter. Il primo, dopo l'addio di Gasperini dall'Atalanta potrebbe far molto comodo al centrocampo juventino, così come Tonali e Frattesi che vengono entrambi da stagioni giocate ad altissimi livelli. Per l'attacco, oltre al nome di Gyokeres c'è anche quello di Victor Oshimhen che resta però una suggestione.

Tudor / IG @juventus

Vlahovic-Theo, uno scambio più che concreto

Due giocatori con un futuro ancora tutto da scrivere e con la voglia di cambiare aria. Lo scambio Vlahovic-Theo è più realizzabile di quanto non si creda con il serbo che farebbe molto comodo ad Allegri e con Theo che rinforzerebbe, e non di poco, la difesa bianconera. Secondo il giornalista Mediaset Orazio Accomando infatti l'ipotesi scambio è concreta, entrambi i giocatori infatti hanno il contratto in scadenza nel 2026. Il Milan, più che la Juve, vorrebbe presentare l'offerta vista la richiesta di Allegri sull'attaccante e con la Juve che gradirebbe tutto ciò.

L'asse Milano-Torino è più vivo che mai visto anche l'interesse per il centrale di difesa del Milan Tomori. La dirigenza juventina da mesi monitora il difensore rossonero che è nel mirino per rinforzare la rosa di Igor Tudor in vista del prossimoi campionato. In tutto ciò la Juve si appresta a giocare la prima partita del Mondiale per club contro l'Al-Ain nell'Audi Field di Washington. L'Al-Ain è il club più titolato degli Emirati Arabi avendo vinto 14 volte il campionato nazionale e 2 la AFC Champions League. Inoltre sono una delle tre squadre asiatiche ad esser arrivata in finale al Mondiale per Club. Questo sarà il primo incontro ufficiale tra una squadra italiana ed una degli Emirati Arabi ma non la prima tra i due club. L'Al-Ain vinse infatti un'amichevole nel 2003 contro la Juve.