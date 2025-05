In una giornata dal sapore amarcord in cui tutte le partite, eccetto Genoa Atalanta che si terrà sabato sera, verranno giocate alla stessa ora e lo stesso giorno la Juventus affronterà in casa l'Udinese. Amarcord anche la nuova maglia della Juventus che è stata presentata quest'oggi sui social bianconeri, casacca con stemma e strisce adidas di colore rosa che rimandano ai colori degli albori del club Torinese. Quella di domenica sarà una sfida tutta bianconera che vedrà i Torinesi, reduci dal pareggio di Roma contro la Lazio, obbligati a fare punti così da conquistare un quarto posto più sudato che mai. Juve, Lazio e Roma si trovano infatti appaiate a 64 e 63 punti e con il Bologna a 62 punti. Al termine di una giornata storica per la storia recente della serie A, in cui 9 partite su 10 si terranno in concomitanza, potremo avere già dei verdetti definitivi in vista del primo posto e del quarto posto. L'Inter infatti ospiterà in casa la Lazio, la Roma affronterà il Milan, la Fiorentina il Bologna e appunto la Juve giocherà con l'Udinese. Insomma, non potete proprio perdervi una giornata così.

Era da molti anni in cui in serie A, con sole due giornate rimanenti, non si aveva ancora una vincitrice del campionato e con così tante squadre in lotta per l'Europa. La Juventus si trova ad affrontare sulla carta un avversario più agevole rispetto alle proprie rivali ma come sappiamo, nel calcio tutto è possibile. L'Udinese si trova al dodicesimo posto con 44 punti in classifica ed una salvezza ormai in cassaforte da tempo. I friulani però sono reduci da un periodo negativo in cui hanno vinto solo 2 partite nelle ultime 10 con 6 sconfitte e 2 pareggi. L'ultimo ko è arrivato domenica scorsa in casa contro il Monza, ultimo in classifica ed ormai già retrocesso. Gli uomini di mister Runjaić però cercheranno a Torino di fare del loro meglio per cercare un riscatto in queste ultime due partite di campionato.

Nuova maglia per la prossima stagione/ Ig Juventus

Probabili formazioni: Yldiz torna a disposizione di Tudor

La Juve ritrova il suo numero 10 che era stato assente in queste ultime due giornate di Serie A a causa di un rosso procurato contro il Monza. Quell'ingenuità era costata caro ad Yldiz e costerà caro anche a Kalulu, espulso Sabato scorso per aver rifilato una manata a Castellanos nel match contro la Lazio. Due giornate di squalifica anche per lui e stagione di fatto finita. Il modulo non dovrebbe cambiare perciò, salvo ripensamenti di mister Tudore, sarà il solito 3-4-2-1. Oltre al solito Di Gregorio ci sarà probabilmente qualche novità nel match dell'Allianz Stadium. In difesa verrà abbassato Locatelli vista l'assenza di Kalulu e Savona, che verrà affiancato da Gatti e Veiga. Sulle fasce si posizioneranno Alberto Costa e Weah mentre a centrocampo saranno McKennie e Luiz a dover fare da tramite tra difesa e attacco. Dietro Kolo Muani che si schiererebbe come centravanti ci saranno Yldiz e Nico Gonzalez. Resta in ballottaggio Vlahovic e spera di rientrare Koopmeiners.

Sponda Udinese invece saranno assenti Lucca e Atta mentre sono ancora da valutare le condizioni di Thauvin. Il modulo di mister Runjaić sarà sicuramente il solito 3-5-1-1 con Okoye in porta, difesa a 3 composta da Solet, Bijol e Kristensen. In mezzo al campo Zarraga, Karistrom e Lovric mentre sulle fasce agiranno Rui Modesto e Kamara. Davanti il tandem Pafundi-Davis. Quella di Domenica sarà la sfida numero 102 tra le due bianconere. Il parziale finora è di 69 vittorie della Juve, 14 quelle dell'Udinese e 18 pareggi. All'andata il match si concluse con una vittoria della Juve per 2 a 0 mentre l'ultimo successo dei friulani sulla vecchia signora risale al 12 Febbraio 2024 con la partita che terminò 0-1. In caso di vittoria della Juve e di sconfitta da parte della Lazio, il Bologna non vincente contro la Fiorentina e la non vittoria della Roma sul Milan la Juve sarebbe aritmeticamente qualificata alla prossima Champions.

Il match sarà visibile in diretta TV e streaming in esclusiva DAZN con fischio d'inizio alle 20:45.