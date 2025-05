Sabato alle 18 Lazio-Juve: partita fondamentale per un posto in Champions

Una partita che vale molto più di tre punti, sabato Lazio e Juve si affronteranno con un solo obiettivo infatti, vincere. Ebbene si, a sole tre giornate dal termine, in serie a ancora tutto è in gioco compresa la qualificazione alla prossima Champions League. La situazione in classifica lascia ancora in ballo ogni verdetto sia per la vittoria del campionato che per le qualificazioni alle coppe europee. Al momento infatti ci sono ben 4 squadre a contendersi il quarto posto, queste sono rispettivamente: Juventus, Roma e Lazio con 63 punti e Bologna a 62. Da non sottovalutare la Fiorentina che si trova all'ottavo posto con 59 punti e che quindi in caso di scivoloni delle squadre che la precedono potrebbe ritagliarsi almeno una qualificazione in Conference League.

La partita dell'Olimpico non sarà l'unico big match di questa giornata dato che già domani il Milan ospiterà in casa il Bologna mentre lunedì la Roma giocherà a Bergamo contro l'Atalanta. Tre sfide che daranno un quadro più definito della classifica in vista delle ultime due giornate di campionato.

Ig @juventus

Come arriva la Juve al match contro la Lazio e quale sarà la probabile formazione dei bianconeri

Oltre ad essere una gara dall'alto livello agonistico sarà anche la sfida dell'ex per il tecnico della Juve Igor Tudor, gli infatti ha collezionato nove panchine in serie a con la Lazio nel finale dello scorso campionato. Tudor, che fino ad ora ha ottenuto soltanto due punti nelle prime tre trasferte con i bianconeri, cercherà di invertire il trend puntando alla vittoria in quel di Roma. L'ultimo allenatore bianconero a non aver vinto nemmeno una delle prime quattro gare in trasferta in serie a è stato Cestmir Vycpalek nel 1971, record che spera di non eguagliare l'allenatore croato. In vista del match la Juventus schiererà il solito 3-4-1-2 con Di Gregorio in porta, difesa a tre composta da Savona, Veiga e Kalulu. Sulle fascee ci saranno quasi sicuramente Weah e McKennie, sulla trequarti Nico Gonzalez e Conceicao agiranno in supporto di Kolo Muani.

Dovrebbero essere almeno in panchina Koopmeiners e Vlahovic, quest'ultimo che è tornato ad allenarsi con la squadra quest'oggi. Nonostante la convocazione, Vlahovic non partirà sicuramente come titolare visto il periodo di stop alla quale è stato costretto. L'attaccante serbo aveva lasciato il campo contro il Parma a causa di un infortunio muscolare ma ormai dovrebbe esserselo lasciato alle spalle.

Dove vedere Lazio-Juventus in Italia e chi arbitrerà il match

Il match sarà visibile in Italia esclusivamente su DAZN scaricando l'app che permette di vedere il match su ogni dispositivo. La partita inizierà alle 18 ma ci si potrà collegare già qualche minuto prima per il pre partita. Chi ha optato per l'abbonamento DAZN/SKY potrà vedere la partita anche tramite decoder Sky su DAZN 1, al canale 214.

L'arbitro sarà il signor Massa della sezione di Imperia, gli assistenti saranno Baccini e Berti mentre il quarto uomo sarà Guida con Mazzoleni al Var e Chiffi all'Avar.

La Juventus è la squadra che ha battuto più volte la Lazio in serie A: 87 successi bianconeri, 36 vittorie biancocelesti e 38 pareggi. Nelle ultime due stagioni in campionato è stata la Lazio ad uscire vincitrice, nel 2023 finì 2 a 1 per i padroni di casa mentre lo scorso anno finì 1 a 0 con rete all'ultimo secondo da parte di Adam Marusic. La Juventus non vince a Roma in campionato dal 2021-2022 in cui vinse 2 a 0 con doppietta di Bonucci su rigore. All'andata il match disputatosi all'Allianz Stadium è terminato 1 a 0 per i bianconeri con autorete di Gila all'ottantacinquesimo minuto. Lazio che giocò in 10 uomini gran parte del match a causa di un espulsione a Romagnoli nel primo tempo.