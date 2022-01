Situazione Morata e non solo: il riassunto del primo giorno di mercato

Facciamo il punto sul primo giorno di mercato tra trattative per il presente e verso giugno. Juventus al centro, ma non solo: scatenato il Genoa e la Sampdoria.

Cominciamo dai bianconeri: la pista Morata-Barcellona sembra essersi raffreddata con la società e Allegri che hanno parlato al giocatore e lo hanno fatto ancora sentire al centro delle loro idee. Alvaro, in Spagna, lo danno in rottura con la Signora, ma non sono voci che trovano conferme e il Barcellona non sembra abbia affondato il colpo. Discorso Icardi gelato: la Juventus vorrebbe prestito semestrale, il PSG solo cessione definitiva. Milik resta un nome molto alla finestra e lontano e sale Scamacca per Giugno.

Il Cagliari ufficializza Goldaniga e Lovato. Vlahovic sembra sempre più lontano da Firenze, ma in vista Giugno e difficile si muova a Gennaio, ma il contratto non lo rinnoverà. Fiorentina che pensa a Vitinha dello Sporting. Il Genoa pensa al clamoroso ritorno di Piatek: accordo liguri-Hertha ci sarebbe già, ma resta da capire il giocatore cosa pensa. Ufficiale per il Grifone Hefti dallo Young Boys, esterno classe 1997 e in arrivo Ostigard dal Brighton e Miranchuk dall'Atalanta. Castillejo al Genoa dal Milan per ora utopia.

DePaoli ha firmato con il Verona in prestito dalla Samp. Doria che guarda a Baselli e Rincon del Torino e a Vignato del Bologna e saluta Adrien Silva che ha rescisso. Insigne ad un passo da Toronto, ma chiuderà la stagione a Napoli. Udinese che potrebbe salutare Samir direzione Watford e Cuisance nuovo giocatore del Venezia dal Bayern Monaco.