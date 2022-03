A Bremer risponde Sanchez nel recupero: Tra il Toro e l'Inter finisce 1-1

Tra Torino ed Inter finisce 1-1, una gara piena di emozioni fino alla fine con i nerazzurri che si salvano al 93' grazie a Sanchez che risponde al gol di Bremer arrivato in avvio di primo tempo. L'attaccante cileno evita la sconfitta per gli uomini di Inzaghi, ma è un passo falso per i campioni d'Italia che ora sono lontani dal Milan quattro punti, pur con un match da recuperare.

Nel prossimo turno i granata sfideranno il Genoa, mentre l'Inter giocherà in casa contro la Fiorentina.

LA PARTITA

Subito insidioso il Torino, vicino al vantaggio con Belotti. Passa qualche minuto e la squadra di Juric sblocca la partita: angolo di Mandragora, mischia in area con Pobega che la tocca per Bremer che da un passo. Ottimo avvio dei granata che recriminano anche per un rigore non concesso a Belotti che viene fermato da un presunto fallo in area da Ranocchia. L'Inter ci prova e si rende pericolosa sui calci piazzati, ma fa fatica ad entrare. Sul finale del primo tempo l'Inter preme, ma la difesa dei padroni di casa è molto attenta.

Nella ripresa l'Inter fatica e gioca male, ma alcune occasioni le crea ma le spreca (clamorosa quella di Dzeko a pochi secondi dal 90'). Il Torino però non la chiude, e nel recupero gli uomini di Inzaghi riescono a pareggiare con Sanchez che non sbaglia ed evita una sconfitta pesante. Ma questo risultato è comunque un passo indietro.

venendo costantemente fermata dal muro granata.