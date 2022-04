La Salernitana vince e spera: Fiorentina battuta 2-1

La Salernitana supera la Fiorentina 2-1 e piazza una preziosissima terza vittoria consecutiva. I granata aprono e chiudono i giochi con Djuric e Bonazzoli. Inutile, in mezzo, la rete di Saponara. Salernitana che sale a quota 25 e spera nella salvezza, Fiorentina ferma a 56.

Padroni di casa che scendono in campo con il 3-5-2. Davanti a Sepe, difesa a tre composta da Gyomber, Fazio e Ranieri. Coulibaly in mediana, affiancanto da Ederson e Boninhen. Zortea e Mazzocchi sulle fasce, con Verdi al fianco di Djuric. Canonico 4-3-3 per gli ospiti, con Ikoné e Nico Gonzalez ai lati di Cabral. Terracciano in porta, protetto dai centrali Milenkovic e Igor e dai terzini Venuti e Biraghi. Italiano sceglie Maleh e Duncan al fianco di Amrabat.

Primo tempo davvero difficile per la Fiorentina a causa di una Salernitana tosta e ben messa in campo. I granata ci provano infatti due volte con Verdi: al terzo minuto ci prova con un tiro terminato fuori, al 5' conclude centrale. E' però solo questione di tempo, per la Salernitana, che passa in vantaggio al minuto numero nove e grazie al solito Djuric. Il gigante granata infatti, da corner, ringrazia Bohinen per l'assist e incorna sovrastando la marcatura di Igor. La Fiorentina fatica davvero a creare gioco, i padroni di casa operano invece con la testa sgombra e scrollandosi di dosso la paura. Al 17', sempre da corner, Djuric sfiora la rete mettendo la palla di pochissimo fuori, tre minuti dopo ci prova invece Ederson dopo una buona transizione veloce dei salernitani. L'unico che sembra lottare, tra gli ospiti, è Cabral. L'attaccante brasiliano fa a sportellate e al 39' colpisce di testa, trovando la facile risposta centrale di Sepe. Il primo tempo si chiude così.

Ripresa che comincia con la Fiorentina in controllo, ma con una Salernitana molto attenta. I viola di Italiano continuano a tenere il pallino del gioco nelle loro mani, riuscendo alla fine a segnare la rete dell'1-1. A pareggiare ci pensa Riccardo Saponara, entrato a inizio ripresa. Al 64', il trequartista riceve da Odriziola e colpisce, ringraziando Fazio per la deviazione decisiva. Ottimo spunto dello spagnolo, che dribbla due avversari e mette un cross preciso al centro. La Salernitana non accusa il colpo, ma anzi prova con aggressività a ripassare di nuovo in vantaggio. Al 74', Ribery serve benissimo Bohinen, che scatta e scarta Terracciano, depositando la palla in rete. Il direttore di gara però annulla perché una posizione di offside del centrocampista norvegese. Ancora una volta, i cambi di uno dei due tecnici si confermano azzeccati. Al 79', il neo-entrat Bonazzoli fa esplodere l'Arechi sorprendendo quasi anche il pubblico di casa.

Ruggeri supera un Igor disattento e compassato, controlla e serve Bonazzoli che calcia col mancino e marca il 2-1. La Fiorentina accusa il colpo e per una buona parentesi di frazione non riesce a reagire. La gara si conclude con la Fiorentina che non riesce a sfondare e la Salernitana che conquista la terza, preziosa, vittoria consecutiva. Migliore in campo per i padroni di casa, Bohinen. Per gli ospiti in evidenza Odriozola.