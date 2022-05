Il Sassuolo cala il tris: Bologna battuto 1-3

Amaro ritorno in panca per Sinisa Mihajlovic: il suo Bologna perde 0-3 contro un Sassuolo davvero ben messo in capo. In una gara quasi a senso unico, i neroverdi di Dionisi aprono e chiudono le danze con Scamacca, a quota seidci in campionato. In mezzo, la bella rovesciata di Berardi. Inutile il goal di Orsolini da rigore. Sassuolo che sale a quota 50, Bologna fermo a 43.

Padroni di casa che scendono in campo con il 3-5-2. Davanti a Skorupski, difesa a tre composta da Soumaoro, Medel e Theathe. Schouten in cabina di regia, affiancato da Aebischer e Soriano. Orsolini e Arnautovic in avanti, con De Silvestri e Hickey sulle fasce di centrocampo. Un consueto 4-2-3-1 per gli ospiti, con Scamacca in avanti sostenuti da Berardi, Raspadori e Traore dietro. Consigli in porta, protetto dai centrali Chiriches e Ferrari e dai terzini Muldur e Rogerio. In mediana, infine, spazio a Frattesi e Henrique.

Partita gradevole fin dai primi minuti. Al quarto di gioco ci prova Scamacca, Skorupski blocca in due tempi. La punta neroverde non serve l'accorrente Traore, vanificando un buon inserimento del compagno. Il Sassuolo gioca meglio, complice anche un Bologna un po' rimaneggiato ma comunque ben messo in campo. Complice anche il gran caldo, le azioni latitano. Alla mezz'ora, dopo un lungo controllo del gioco, il Sassuolo si affaccia con più veemenza dalle parti di Skorupski. Al 33' ci prova Frattesi, ma senza successo, passano due minuti ed è Scamacca a far esplodere di gioia i propri tifosi. Da corner, il bomber neroverde stacca in modo perfetto e trafigge Skorupski con un colpo di testa imprendibile. Quindici goal in campionato per Scamacca, davvero "on fire" in questo finale di stagione.

Galvanizzato dal vantaggio, al 37' è ancora il Sassuolo pericoloso. Frattesi spacca il centrocampo con un incursione e serve Raspadori, la sua conclusione viene però deviata da Theathe. Il finale di tempo non regala emozioni al Bologna, davvero incapace di creare preoccupazioni ad un inoperoso Consigli. Il Sassuolo è invece pimpante e a più riprese prova a concludere la frazione sullo 0-2. Al 43' è ancora Frattesi pungente: il centrocampista viene servito da Henrique e calcia, trovando la buona risposta di Skorupski. L'ultima azione della frazione vede protagonista Berardi, la cui conclusione non trova impreparato uno Skorupski davvero attento e operoso, contrariamente al compagno di reparto neroverde. La prima frazione termina di fatto così.

Seconda frazione con Mihajlovic che lancia nella mischia Barrow al posto di Theathe, alzando il baricentro della propria squadra. Il gran caldo e l'equilibrio in campo limita le azioni pericolosi ambo le parti, il Sassuolo è però più in palla e sfrutta ancora le palle inattive per segnare la seconda rete di gara. A fare 0-2, al 60', ci pensa Vlad Chiriches a ribadire in rete un pallone vagante in area. L'arbitro annulla però dopo consulto VAR per un fallo dello stesso Chiriches. Mihajlovic capisce che deve cambiare qualcosa e lancia nella mischia Sansone e Svanberg per cercare di cambiare il risultato. Al 73' ci prova il neo-entrato Barrow, il suo cross viene sventato in tuffo da Ferrari. Il Sassuolo si conferma maggiormente in palla e, due minuti dopo, segna il secondo goal della sua gara.

Tutto nasce da un'incursione di Muldur, che sfonda a destra e serve Scamacca. Skorupski la devia e serve Berardi, che in rovesciata batte l'incolpevole portiere polacco. Il Bologna potrebbe pareggiare al 78', ma Barrow ciabatta la palla e vanifica un'occasione clamorosa. Al goal mancato fa seguito il goal subito. All'81' è infatti Scamacca a calare il tris e marcare la sua personale doppietta. Frattesi verticalizza immediatamente e serve Scamacca che controlla di sinistro e imbuca all'angolino. Sul finale di gara, altra occasione mancata per il Bologna: all'87', Orsolini mette fuori da pochi centimetri su assist di Barrow. L'ultimo squillo di gara capita ai felsinei, che alla fine riescono finalmente a segnare. Al 92', e da rigore, Orsolini la mette all'incrocio e fa il 3-1. La gara finisce così. Migliore in campo per i padroni di casa, Orsolini. Per gli ospiti in evidenza Scamacca.