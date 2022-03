Lo storico sconvolgimento dell'Italia

Con la sensazione di essere una delle migliori squadre del mondo, ma con la paura di essere eliminata, l'Italia ha ospitato la Macedonia del Nord nella semifinale degli spareggi per la Coppa del Mondo in Qatar. È stata una partita che è diventata più complicata del previsto e sono suonati i campanelli d'allarme. Un gol della Macedonia del Nord nei tempi morti ha messo l'Italia fuori dalla Coppa del Mondo per la seconda volta di fila.

La partita è iniziata come previsto, con l'Italia che prendeva la palla e la spostava da un lato all'altro alla ricerca di un varco nella linea di fondo macedone per creare pericolo. Verratti è stato un giocatore chiave per gli azzurri, muovendo la palla nella trequarti, oscillando da un lato all'altro e trovando i suoi compagni di squadra ben posizionati.

La Macedonia sapeva che non sarebbe stata una partita facile, quindi nelle prime fasi della partita ha aspettato l'Italia nella propria area, sia per pressare che per difendersi da qualsiasi approccio dei giocatori con la maglia azzurra.

Non è stato fino al 25° minuto che c'è stato un tiro nel gioco. È stato Verratti a rompere il ghiaccio con un tiro dal limite dell'area che non ha disturbato Dimitrevski. Il piano della Macedonia ha funzionato alla perfezione nel primo tempo: non hanno tirato in porta, ma non hanno nemmeno concesso troppe occasioni.

Fu solo pochi minuti dopo che il portiere macedone diede loro uno spavento. Dimitrevski ha dato la palla al suo compagno di squadra quando Berardi ha fatto un passo avanti, rubando la palla e sparando a casa senza abbastanza potenza per prendere il vantaggio. Da quel momento in poi, la partita si è momentaneamente interrotta, con la Macedonia che cercava di farsi avanti e visitare la metà campo avversaria e l'Italia che approfittava delle lacune per fare un'incursione nella porta avversaria.

I minuti successivi sono stati dominati dall'Italia, che ha fatto del suo meglio per prendere il comando per confermare la sua superiorità nella partita e, in un certo senso, per farlo sul tabellone. Tuttavia, il risultato è stato lo stesso, incapace di segnare di fronte a una forte difesa rossa. I primi quarantacinque minuti finirono come erano iniziati, con entrambe le squadre che eseguivano il loro piano, con una squadra più soddisfatta dell'altra.

Stesso copione nel secondo tempo

Il secondo tempo è stato molto simile a quello visto al Renzo Barbera. La Macedonia è diventata un po' più animata in questa fase del gioco quando Bardhi ha cercato di testare Donnaruma, ma ha sparato a lato del palo sinistro, gelando le migliaia di tifosi di casa.

Uno dei nomi di spicco era Berardi, un'ala che è stato visto in molte occasioni come un nove, ricevendo a girare e colpire senza molto tempo per pensare. Ne ha avuti due in dieci minuti che avrebbero potuto sigillare il pareggio. Il primo è arrivato al 54° minuto con un tiro che è andato di poco a lato del palo destro di Dimitrevski. Pochi minuti dopo, un tiro a giro tagliato in extremis dalla difesa macedone è stato il tiro più chiaro del secondo tempo.

Mancini ha agitato lo shaker nel tentativo di muovere il tabellone, con l'ingresso di Raspardori per Insigne, che è stato più coinvolto nel primo tempo, ma non ha avuto la sua giornata. I calci d'angolo sono diventati l'alleato dell 'Italia, un altro modo di fare danni sfruttando l'altezza dei difensori azzurri.

A solo un quarto d'ora dalla fine, i nervi stavano avendo la meglio su una squadra incapace di superare il muro che la separava dal Qatar. Alioski ha dovuto essere curato per un forte colpo che lo ha lasciato a terra per diversi minuti, riflettendo l'intensità della partita per entrambe le squadre.

L'Italia ha bruciato l'olio di mezzanotte e ha portato Pellergini, Tonali, Joeo Pedro e Chiellini, muscoli puri che si sono rivelati incapaci di mescolare un gioco che ha avvertito l'Italia per non prendere le loro occasioni. Con l'avvicinarsi del tempo di recupero, sembrava che la partita andasse ai tempi supplementari e ci si aspettava un'altra mezz'ora, ma Trajkovski è andato sul posto. Dal limite dell'area, l'attaccante ha sparato un tiro di destro sul palo destro che Donnaruma non ha potuto raggiungere e i presagi sono stati confermati. L'Italia è stata ancora una volta eliminata dalla Coppa del Mondo.

Nell'ultima azione Joao Pedro ha avuto un'occasione dopo aver finito una palla di Florenzi, ma è andato largo. L'arbitro ha fischiato e l'Italia è ufficialmente fuori dalla Coppa del Mondo in Qatar nella semifinale degli spareggi. Un colpo storico che lascia i campioni europei fuori dalla prossima Coppa del Mondo che si giocherà alla fine dell'anno.

L'Italia ha ora perso il suo record di imbattibilità in casa nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo, avendo vinto 48 e disegnato 11 delle sue 59 partite in casa. Oggi, la striscia è stata interrotta ed è la prima volta che l'Italia ha perso in casa in una qualificazione di questo calibro, inaudito per una squadra che ha dimostrato di essere un torrente di calcio la scorsa estate.