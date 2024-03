Negli ultimi tempi, gli ultras hanno acquisito un grande peso nel calcio, perché attraverso i loro cori o l'utilizzo di qualsiasi tipo di strumento hanno portato una nota di allegria sui campi della massima élite. Tuttavia, questi fronti del tifo servono anche come nascondiglio per persone che cercano solo di creare problemi e che non amano affatto il calcio, anzi non lo vedono come una passione, ma come una scusa.

La cosa più lontana dalla parola tifoso

Il termine aficionado/a ha due definizioni secondo la RAE, la prima è quella che interessa in questa sede, in quanto un tifoso è considerato "una persona che ha una simpatia o un gusto per qualche attività o spettacolo a cui assiste frequentemente".

Questo è un aspetto in cui i membri più radicali di un gruppo ultras non possono identificarsi ed è un aspetto evidente, in quanto gli ultras sono sempre stati protagonisti di immagini e momenti che hanno poco a che fare con la passione che muove il calcio e lo sport in generale, in quanto questi individui si dedicano a inscenare scandali, scontri alla maniera di una partita di calcio, e anche alla maniera di una partita di calcio, in quanto questi individui sono sempre stati protagonisti di immagini e momenti che hanno poco a che fare con la passione che muove il calcio e lo sport in generale.Questi individui sono dediti a provocare disordini, a litigare selvaggiamente con altri tifosi o addirittura tra di loro, a provocare disordini affrontando le forze di sicurezza e, cosa più grave, in alcuni casi il comportamento di questo tipo di persone costa una vita irrimediabile.

I tifosi più radicali

Come già accennato, gli incidenti causati dai gruppi radicali, di solito di squadre francesi, greche, polacche e italiane, appaiono sempre nei telegiornali o nei programmi sportivi e nei talk show. Perché?

Logicamente, non tutti gli ultras di tutte le squadre di questi Paesi sono pericolosi, ma come in tutte le cose, ce ne sono alcuni, come nel caso della Francia con gli ultras dell'Olympique de Marseille, che hanno minacciato di uccidere il loro ex allenatore Marcelino García Toral per fargli lasciare la panchina del club, e anche in questa stagione hanno causato la sospensione della partita contro l'Olympique Lione ferendo il loro allenatore, Fabio Grosso,, a un occhio.

Immagine di Grosso con l'occhio bendato/ COPE

È una situazione simile a quella che si sta verificando in Polonia con il Legia Varsavia, una squadra a cui la UEFAha chiuso il campo o la tribuna dei tifosi in diverse occasioni, principalmente a causa del loro comportamento antisportivo fuori dal campo, anche se con l'ultima sanzione hanno aguzzato l'ingegno e installato il loro fronte in un'altra tribuna del loro stadio.

Immagine del tifo degli ultras del Legia contro la UEFA/ Marca

In Italia si prendono il biscotto

È triste dirlo, ma il calcio italiano, che si è sempre distinto per essere ammirato dall'Europa e dal mondo, e che ha prodotto giocatori, allenatori, squadre e stili di gioco che appartengono alla storia di questo sport, è senza dubbio il più colpito da questi comportamenti che vanno totalmente contro i valori dello sport e gli standard minimi di comportamento che le persone dovrebbero avere.

In Italia, quasi ogni squadra ha un gruppo di ultras che, per un motivo o per l'altro, fa sempre sentire la sua presenza, ma per lo più tutti di natura extrasportiva.

SSC Napoli, ultras dalle amicizie pericolose

Gli ultras, e la città di Napoli in generale , vivono integrati con il gran numero di mafie e organizzazioni che si occupano di svolgere qualsiasi tipo di attività illegale.

Tanto che gli stessi mafiosi sono immersi negli affari correnti del loro club, superando in più occasioni linee che a molti sembrano insormontabili quasi ovunque.

Nella scorsa stagione, alcuni membri della mafia cittadina hanno rubato e spogliato l'auto dell'allenatore Lucciano Spalleti, che secondo le parole dei ladri non avrebbe rivisto la sua auto fino a quando non avesse lasciato la città partenopea.

Questo avvenne nell'ottobre del 2021 e solo nel giugno del 2023, dopo la vittoria dell'ultimo scudetto, quando il tecnico transalpino lasciò l'auto non gli fu restituita, o meglio ciò che ne rimaneva, visto che gli fu restituito solo il volante, poiché secondo i ladri avevano venduto il resto dei pezzi. La cosa è stata accolta bene dall'ormai allenatore dell'Italia, ma non è un fatto così comune.

Spalleti con il volante della sua auto/ TUDN

SS Lazio, un fronte sorvegliato dalla UEFA

I tifosi della Lazio sono sempre stati, come tutti i tifosi italiani, molto passionali ed eloquenti, ma i loro ultras si spingono molto oltre, esprimendo ogni volta che ne hanno l'occasione le loro tendenze di estrema destra, in particolare un'ideologia che ha regnato per anni in Italia.

Questo tipo di manifestazione ha causato più di un problema ai radicali blanquiceleste, che hanno avuto gravi scontri con altre tifoserie, soprattutto in Europa.

L'episodio più memorabile si è verificato nel nostro Paese diversi anni fa, precisamente nel 2011, in occasione di una partita di UEFA Europa League che opponeva la Lazio all'Atlético de Madrid al Vicente Calderón; nelle ore precedenti la partita nelle vicinanze si sono verificati scontri di ogni genere, disordini e ogni tipo di comportamento riprovevole per qualsiasi tifoso sportivo.

Tifosi della Lazio sugli spalti / Marca

Da quel giorno, la UEFA tiene sotto controllo tutto ciò che fa questo gruppo di radicali, sia dentro che fuori dallo stadio.

Dov'è la via di mezzo?

Come è già stato detto, non tutti i partecipanti a un gruppo di ultrà devono essere di ideologia estremista, né devono essere violenti o provocatori. Anzi, alcuni di coloro che sono sempre coinvolti in queste polemiche non amano nemmeno il calcio, perché lo vedono solo come una scusa per farne un circo.

Tifosi esultanti/ TO BHMA

Quello che vogliamo far capire è che senza ultras, senza tifo, in generale senza passione, il calcio muore, perché la passione è il motore di questo sport, quindi la presenza di ultras o gruppi di tifosi è tutt'altro che negativa per il calcio. Ciò che è dannoso sono tutte quelle persone che si nascondono in questi gruppi e finiscono per distruggere tutto, per questo la soluzione al problema è fare in modo che tutti gli individui, indipendentemente dalla maglia che indossano e dal Paese da cui provengono, siano puniti severamente affinché non continuino a contaminare il calcio.