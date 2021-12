Serie A: tra Spezia e Empoli finisce 1-1

Pari e patta tra Spezia e Empoli: apre un'autorete di Marchizza, chiude un auogoal di Nikolaou. Una partita a tratti divertente ma dominata dall'equilibrio. Empoli che sale a quota 27, Spezia a 13.

Padroni di casa che scendono in campo con il 3-5-2. Davanti a Provedel, difesa a tre composta da Amian, Erlic e Nikolaou. Kiwior in cabina di regia, affiancato da Maggiore e Bastoni. Sulle fasce di centrocampo, Thiago Motta schiera Gyasi e Reca, con Nzola e Manaj in avanti. Un equilibrato 4-3-1-2 per gli ospiti, che si affidano a Pinamonti e Di Francesco in avanti. Vicario in porta, protetto dai centrali Luperto e Tonelli e dai terzini Stojanovic e Marchizza. In mediana spazio a Ricci, con Henderson e Zurkowski ai lati e Bandinelli a sostegno dell'attacco.

Primo tempo equilibrato, con l'Empoli che appare però più in palla. Al settimo di gioco ci prova Zurkowski con un tiro dalla distanza, la sfera viene respinta in corner da Provedel. La partita scorre sui binari dell'equilibrio e le occasioni latitano. L'Empoli prova a manovrare ma trova uno Spezia davvero ben messo in fase difensiva. Per registrare un'altra occasione di spessore bisogna aspettare addirittura al 25': Reca piazza un bel pallone in mezzo, ma l'accorrente Maggiore spara alto da ottima posizione. Passano sessanta secondi ed è l'Empoli a provarci con un colpo di testa di Pinamonti che termina però a lato. La prima frazione si conclude con i toscani in avanti. Al 38' ancora Pinamonti guizzante, il suo tiro non trova però maggior fortuna a causa di una bella parata di Provedel. Al 44' ci prova Marchizza da calcio di punizione ma il suo tiro e centrale.

Seconda frazione che comincia con l'Empoli sotto a causa di un autogoal di Marchizza. Tutto nasce grazie alla solita incursione pericolosa di Reca, che al 50' mette un pallone sanguinolento in mezzo. Vicario esce basso e tocca la sfera che capitola sull'incolpevole collega di reparto. Autogoal davvero goffo che, però, non abbatte l'Empoli. Andreazzoli capisce di dover spingere di più e getta nella mischia, al 63', Cutrone, Parisi e soprattutto Bajrami. I cambi danno maggiore freschezza all'Empoli che sfiora il goal al 70'. Parisi scappa via in area e lascia partire un mancino che non trova maggiore fortuna. Ma un minuto dopo la Dea Bendata pareggia il computo delle autoreti. Tutto nasce da una discesa di Zurkowski, il cui cross viene goffamente deviato in porta da Nicolaou.

La fase finale di tempo si conferma pimpante. Al 78', il gioco vive momenti di sospensione a causa di un consulto Var che non porta all'assegnazione del rigore, all'84' Pinamonti impatta debolmente un pallone suggerito da Stojanovic. Un minuto dopo, invece, Agudelo tira ma la sua conclusione viene deviata da Luperto. All'86' grandissima occasione per Henderson dell'Empoli, il cui tiro volante sibila di poco al lato della porta di Provedel. La sfida finisce di fatto così: 1-1 tra Spezia e Empoli. Migliore in campo per i padroni di casa, Reca. Per gli ospiti in evidenza Pinamonti.