La Roma fa un favore alla Juventus

Giornata di Halloween che vede lo scherzetto delle ragazze della Roma alla capolista Sassuolo e il favore enorme alle bianconere, adesso sole in vetta alla classifica.

Roma-Sassuolo 2-0: La ex Pirone da la botta alla sua ex squadra e mette la Juventus da sola in testa al campionato. Neroverdi alla prima sconfitta, ma questa rischia davvero di essere molto ma molto pesante. Romane che staccano gli incubi post Inter e riprendono la corsa.

Fiorentina-Milan 0-1: Rossonere che rivedono la seconda piazza e battono con sofferenza la Viola. Zona salvezza al sicuro per le toscane, ma le ragazze del capoluogo toscano devono ritrovare la vittoria in fretta.

Napoli-Sampdoria 0-1: Il riscatto delle liguri e tre punti pesanti nella lotta salvezza. Napoli che inciampa ancora dopo la partita con la Juventus, ma questa rischia davvero di essere molto diversa e più pesante in uno scontro diretto.