La Juventus Women fa 31, ma grandissima Inter

Savato femminile bellissimo su tutti i campi. Grande attesa per il derby d'Italia al femminile, dopo quello non bellissimo al maschile. Le donne non deludono e regalano una partita degna del derby.

Inter-Juventus 1-2: Le bianconere fanno 31, ma Rita Guarino deve essere contentissima. L'Inter ha davvero giocato a testa alta e perfette le ragazze di Milano contro la corazzata di Montemurro, capace di far soffrire il Chelsea in Champions Women. Bonansea continua a segnare, Nchout pareggia bevendosi Salvai e Staksova su assist di Boattin chiude il conto. Guarino ha rischiato lo sgambetto alle sue ex giocatrici, ma l'Inter ne sentiremo parlare molto nella stagione.

Empoli-Lazio 2-0: Vittoria importante delle toscane che vedono la luce nelle partite che contano. La Lazio fatica troppo a cambiare la sua marcia ed è un asquadra con davvero troppi limiti ancora.

Pomigliano-Verona 2-1: Treno salvezza pesante che passava dalla Campania. La rinascita della squadra di casa piace e dimostra la loro grande velocità ad adattarsi alla serie maggiore. Verona che sembra davvero una squadra in crisi di identità e lontanissima da quella delle ultime stagioni.