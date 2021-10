Pari tra Milan e Roma nella partita più attesa

Partite della domenica molto interessanti per quanto riguarda il calcio al femminile.

Milan-Roma 1-1: Era la partita più attesa e quella che ha detto di più. Se la Roma si conferma un cantiere tutto da scoprire e da capire con Serturini che segna e Glionna che cresce, il Milan deve correggere qualcosa. Rossonere che faticano e sembrano avere fatto parecchi passi indietro rispetto alla scorsa stagione.

Sassuolo-Empoli 3-2: Soffrono le neroverdi, ma tengono il passo della Juventus in classifica. La squadra emiliana conferma di avere avuto di fronte una avversaria davvero complicata e che mette sempre a disagio chi incontra.

Verona-Fiorentina 1-3: Altri tre punti pesanti per la squadra ospite che vede il suo ottimo momento continuare e si rimette in marcia per la salvezza. Scaligere che devono ancora lavorare per centrare obiettivo di restare nella massima serie.