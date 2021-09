Venerdì di calcio: Il Torino espugna Sassuolo

Serata di calcio molto attiva quella di ieri con anticipi da tutti i campionati europei, in vista delle partite in settimana.

In Serie A,, continua la marcia del Torino: partita perfetta della squadra granata e vittoria 1-0 contro il Sassuolo e attenzione alla squadra piemontese che mostra davvero il carattere. Serie B che vede il Frosinone perfetto a Como 2-0, mentre 2-2 tra Brescia e Crotone e primo stop della capolista.

In Premier, vince la paura e 1-1 che non serve a nessuna delle due tra Leeds e Newcastle, soprattutto ai secondi. In Bundesliga, prova di forza dell'Hertha: 2-1 al Furth e adesso le possibilità europee per la squadra della capitale salgono.

Ligue1 che vede lo Strasburgo vincere 3-0 lo scontro diretto con il Metz per la salvezza. 2-1 pesante del Cadice contro il Celta in chiave salvezza e la classifica dei primi potrebbe stupire.