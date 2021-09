Calcio dei Monday Night: Vince il Bologna, bene l'Everton

Posticipi del lunedì che vedono varie partite. In Serie A, Bologna batte 1-0 il Verona e si mette in zone di classifica interessanti con vista Europa alla terza giornata, mentre per il Verona continua la crisi di risultati e sconfitte.

In Premier, l'Everton continua il suo percorso di crescita. Vittoria scontata 3-1 contro il Burnley che lotta per la salvezza, ma attenzione alla squadra di Liverpool: Everton sogna una Europa che deve riprendere come obiettivo minimo la prossima stagione e ha le carte in regola per fare vedere qualcosa.

Liga che vede una vittoria importante dell'Elche: 1-0 al Getafe, ma tre punti che pesano in uno scontro tra due squadre che vogliono stupire. Vittoria che riapre il sogno del Betis: 2-1 al Granada ed Europa che torna alla portata dopo un inizio non perfetto.