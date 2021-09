Il riassunto del calcio in anticipo: Vittoria del Lorient

Due partite ad aprire il weekend calcistico post pausa nazionali. Una partita in Francia e una in Italia per aprire il weekend.

Lorient-Lille 2-1: Crollo a sorpresa dei campioni di Francia. Sconfitta davvero inattesa e un Lille che fatica ad ingranare. Al 7' vantaggio della squadra di casa con Lauriente, pari di Yilmaz con rigore e gol decisivo di Moffi. Il Lille necessita assolutamente di un cambio di rotta per una squadra non ancora al meglio.

Benevento-Lecce 0-0: Pareggio che serve a poco ad entrambe. Il Lecce trova il secondo punto dopo quello con il Como, mentre la Strega non vola e muove la classifica, ma prestazione pari a quella pessima di Parma pre sosta. Campani che sfiorano in diverse occasioni il gol nella ripresa giocando meglio, ma salentini che reggono urto dopo un primo tempo alla pari. Baroni deve assolutamente trovare la prima vittoria per costruire la Serie A.