Serie A femminile: Super Juventus a Firenze

Si chiude il weekend del calcio femminile con la Juventus che conferma il suo ruolo da favorita.

Fiorentina-Juventus 0-3: Pomeriggio di sole al Franchi, ma grandina sulla Fiorentina. Doppio gol per Bonansea, di cui il primo su azione personale e il secondo su assist di Cernoia. Terzo gol di quest'ultima con una punizione e una pennellata perfetta. La Juve si dimostra ancora forte e ventisei risultati positivi di seguito, mentre la Fiorentina deve rimettere subito in piedi la sua stagione in vista del Napoli.

Inter-Lazio 1-0: Decisiva Marinelli, ma una Inter che sembra diventata assolutamente competitiva. Seconda vittoria, due partite facili, ma la squadra di coach Guarino sta bene. La Lazio si deve ancora abituare al salto di categoria e questa cosa devono farla il prima possibile.

Pomigliano-Empoli 2-2: Frena la squadra toscana dopo la sconfitta con la Roma. Il Pomigliano si dimostra avversaria tosta: già con la Juventus non aveva giocato male e ha un organico che potrebbe stupire con sempre lo sguardo al traguardo della salvezza.