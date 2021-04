Nasce la Superlega: l'idea rivoluzionaria del calcio europeo

Dopo anni in cui si è parlato tanto di questa Superlega, a causa della pandemia si è data ora una accellerata improvvisa ed è nata ufficialmente in nottata, questa nuova competizione.

Questa Superlega sarà una nuova competizione europea privata a cadenza annuale tra 20 club, 15 club fondatori e altri 5 club qualificati tramite un meccanismo ancora da definire. Di queste 15 ci sono tre italiane Juventus, Inter e Milan; 6 inglesi Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham e Arsenal e tre spagnole Real Madrid, Atletico Madrid e Barcellona, tra queste quindici hanno rifiutato l'invito PSG, Bayern Monaco e Borussia Dortmund, pertanto al momento sono 12 i club fondatori.

Questi 20 club saranno divisi in due gironi da 10 squadre, nella prima fase a gruppi si faranno partite con andata e ritorno. Al termine dei due gironi, le prime tre di ciascun raggruppamento disputeranno la fase a eliminazione diretta con partite di andata e ritorno mentre la quarta e la quinta di ogni girone faranno uno spareggio per gli ultimi due posti nella fase ad eliminazione diretta. Si procederà quindi fino alla finale secca, che si disputerà in una sede diversa ogni anno.

Il progetto ha come ideatori: il presidente del Real Madrid, Florentino Perez che sarà presidente di questa Superlega, il presidente della Juventus, Andrea Agnelli che sarà vice-presidente assieme anche al co-proprietario del Manchester United, Joel Glazer.



La data di inizio non è dato certo, ma il progetto potrebbe essere inaugurato presto, addirittura già ad agosto 2021, fra quattro mesi, mentre il nuovo format della Champions League annunciato oggi, partirà dalla stagione 2024-2025.



Questa Superlega oltre ad essere una competizione molto ricca che darebbe ai club partecipanti maggiori introiti, potrebbe però anche avere diverse note negative, come: la diminuizione di interesse sui campionati nazionali e sulle coppe nazionali, quest'ultime potrebbero addirittura anche essere cancellate a causa dei troppi impegni; il cambiamento dei vari campionati nazionali senza le qualificazioni alle coppe europee UEFA o con le qualificazioni alle coppe UEFA ma con il successivo stravolgimento di quest'ultime.

Tutto ciò ha portato la UEFA e la FIFA a minacciare, attraverso un comunicato ufficiale tutti i club partecipanti a questa competizione con una causa miliardaria, l'esclusione dei giocatori di questi club dalle Nazionali e l'esclusione delle squadre dai campionati nazionali e dalle coppe europee.

Mentre tutti gli organi principali del calcio e i governi europei vanno contro a questa competizione, la Superlega e i suoi club vanno avanti con le loro idee rivoluzionarie: un americanizzazione del calcio europeo che sta togliendo a questo sport, la sua pura essenza, la meritocrazia, per dare maggiori introiti ai più ricchi.

La "guerra" del calcio è iniziata, vedremo chi ne uscirà vincitore.