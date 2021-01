Serie A- L'Atalanta sbatte sul Genoa, pareggio a reti bianche a Bergamo (0-0)

L'Atalanta sbatte sul catenaccio del Genoa targato Ballardini e non va oltre al pari tra le mura amiche del Gewiss Stadium di Bergamo.

Classico 3-4-1-2 quello optato da Gian Piero Gasperini con Gollini tra i pali difeso da Toloi, Palomino e Djimsiti. A centrocampo Hateboer e Gosens operano da fluidificanti ai fianchi di de Roon e Freuler mentre Malinovskyi, più avanzato sulla trequarti, agisce alle spalle di Duvan Zapata e Ilicic. Risponde con il 3-5-2 Davide Ballardini con Perin in porta e il terzetto difensivo composto da Masiello, Radovanovic e Criscito. Sulla mediana spazio a Strootman, Badelj e Zajc con Zappacosta e Czyborra larghi sulle fasce. In attacco c'è il tandem Shomurodov-Pjaca.

Trama della gara che si delinea sin dalle prime battute. L'Atalanta cerca di fare la partita mentre il Genoa aspetta chiuso in difesa la manovra avversaria per poi cercare di ripartire. In avvio ci prova Shomurodov col destro, ma di poco l'uzbeko mette a lato. Non tarda, però, ad arrivare la risposta bergamasca con Zapata che riceve da Gosens, ma in area piccola non riesce a colpire bene e allora Perin blocca sicuro. La Dea aggiunge intensità e l'attaccante colombiano è di nuovo pericoloso poco dopo andando via a Masiello sulla sinistra, ma l'estremo difensore avversario si fa di nuovo trovare pronto. Poco prima del duplice fischio vi è una grande chance ambo le parti. Al 41' Shomurodov cerca il rasoterra col destro, ma trova un grande riflesso di Gollini che respinge con i piedi. Al 44', invece, Zapata tocca per Toloi che calcia a botta sicura, ma è provvidenziale il muro di Criscito sulla conclusione del brasiliano.

Ripresa che non cambia i temi della gara. L'Atalanta continua a spingere e al 61' ha la prima chance con Toloi che calcia di prima intenzione, ma alto. Passano solamente quattro giri d'orologio e Hateboer va ad un passo dalla rete colpendo il palo su una sponda di testa di Djimsiti. Prosegue l'assedio orobico e al 77' Gosens scappa sulla sinistra e calcia, ma trova la respinta di Perin.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-1-2): GOLLINI; TOLOI, PALOMINO, DJIMSITI; HATEBOER (88' MÆHLE), DE ROON, FREULER, GOSENS; MALINOVSKYI 66' MIRANCHUK) ; DUVAN ZAPATA (56' MURIEL), ILICIC (88' LAMMERS).

GENOA (3-5-2): PERIN; MASIELLO (56' GOLDANIGA), RADOVANOVIC, CRISCITO; ZAPPACOSTA (80' ONGUENÉ), STROOTMAN (56' BEHRAMI), BADELJ, ZAJC (46' LERAGER), CZYBORRA; SHOMURODOV, PJACA (68' PANDEV).

NOTE: ARBITRA LIVIO MARINELLI. AMMONITI: GOLDANIGA (G), ZAPPACOSTA (G), GOSENS (A). GARA VALIDA PER LA DICIOTTESIMA GIORNATA DI SERIE A. STADIO GEWISS STADIUM, BERGAMO.