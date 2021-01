Serie A Femminile: Girelli,Galli e Pedersen. La Juventus women vince 

Fermate le bianconere, se siete capaci. Undici su undici in campionato, 18 su 18 se contiamo Coppa Italia e Supercoppa, un rullino di marcia pazzesco solo interrotto dal Lione in Champions. Il Derby d'Italia femminile sorride alla Juventus: 3-0 contro una Inter coriacea, ma Girelli su rigore per fallo su Bonansea, Galli di destro da fuori e Pedersen con deviazione sotterrano l'Inter senza storia. E continua lo show delle ragazze di Guarino che non si fermano più dopo la Supercoppa vinta con la Fiorentina e il 5-1 al Pomigliano.

Vince la Fiorentina, orfana della Bonetti passata all'Atletico: 3-1 al San Marino con la Middag protagonista. Fatica la Roma: 3-2 al Napoli con la solita Serturini, Andressa su rigore e Bartoli che segna e mette la vittoria da capitana.

Tiene il Milan vittorioso a fatica sul Verona 1-0 con gol della Dowie e non segna la Giacinti ed è la vera notizia. 3-0 del Sassuolo contro un Empoli ancora non perfetto e lontane da quello di inizio stagione e la Florentia batte 1-0 il Bari e lo mette in una brutta situazione in classifica.