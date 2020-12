Serie A - Il Milan sbanca Reggio Emilia: battuto il Sassuolo per 2-1

Il Milan ottiene una grandissima vittoria contro il Sassuolo per 3-1: una grande bella partita con i rossoneri che danno una risposta dopo i due pareggi consecutivi. Tre punti che permettono alla squadra di Pioli di rimanere al primo posto.

Milan in vantaggio dopo appena 6 secondi, record nella storia della Serie A (e forse anche d'Europa), grazie al gol di Leao. I rossoneri al 26' trovano poi il gol con Calhanoglu, ma viene annullato per fuorigioco di Saelemaekers, successivamente il belga si rifà mettendo in rete l'assist incredibile di Theo Hernandez. Nella ripresa il Sassuolo approccia meglio la gara, ma non riesce a pungere fino al 89' dove accorciano le distanze con Berardi su punizione.

LA PARTITA

Il Milan trova il vantaggio dopo solo sei secondi con Leao segnando il gol più veloce nella storia della Serie A superando il precedente record di Paolo Poggi (8 secondi): subito dopo il fischio d'inizio Calhanoglu serve bene il portoghese che entra in area e buca Consigli!

Partenza fortissima dei rossoneri che trovano anche il raddoppio al 8' con Calhanoglu, ma il lungo check del VAR rileva il fuorigioco di Saelemaekers ad inizio azione.

Si rimane dunque sull'1-0 per gli ospiti e così il Sassuolo prova ad organizzarsi in ripartenza, ma il cross basso di Toljan viene ribattuto in angolo. Il Milan continua a giocare molto bene e trova il raddoppio al 26' con Saelemaekers: dopo 60 metri di cavalcata incredibile di Theo Hernandez una volta arrivato in area serve di prima il belga che deve solo mettere la palla in rete.

I neroverdi non ci stanno e provano a riaprire la gara prima con Berardi ma Romagnoli riesce a deviare e poi con Traore dal limite dell'area ma la sua conclusione è di poco alta. Sul finale del primo tempo il Milan va vicino alla tripletta con Calhanoglu che serve Leao, ma il suo destro a giro finisce fuori.

Girandola di cambi da entrambi le parti con Pioli che sostituisce Tonali per Krunic e De Zerbi invece toglie fuori Defrel e Rogerio, dentro Caputo e Kyriakopoulos. Il Sassuolo approccia meglio la gara nella ripresa e spinge e prova ad impensierire Donnarumma, ma il tiro di Traoré è debole. Al 59' Berardi calcia dal limite dell'area ma è impreciso.

Al 60' tegola per Pioli visto che Kessie viene ammonito e, visto che era diffidato, non ci sarà contro la Lazio. In questo secondo tempo i padroni di casa sono cresciuti come dimostra la gran conclusione di Bourabia, ma Donnarumma è super e para.

Il Sassuolo insiste ed accorcia le distanze con Berardi grazie a una punizione dal limite.