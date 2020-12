Serie A, la Roma batte il Torino all'Olimpico

Un ottima Roma porta a casa una vittoria meritata contro un Torino sempre più in crisi.

IL RACCONTO DEL MATCH

Nel primo tempo, la Roma inizia da subito a fare la partita e crea la prima azione all'11' con un cross dal fondo di Mkhitaryan per Bruno Peres che manda alto. Al 14' arriva l'episodio che cambia la partita, Singo subisce il secondo giallo dopo un intervento ruvido su Spinazzola e quindi viene espulso dall'arbitro Abisso. Forte della superiorità numerica, la Roma tiene sempre il pallino del gioco con il Torino costretto ad abbassare il proprio baricentro. I giallorossi riescono al 28' a passare in vantaggio con Mkhitaryan che dopo il cross di Spinazzola deviato dalla difesa granata, riesce con un gran tiro a fare 1-0 e dopo una conclusione da fuori di Mancini murata da un difensore granata, riescono al 43' a raddoppiare: Bremer stende Dzeko in area e l'arbitro fischia il calcio di rigore poi trasformato da Veretout per il gol del 2-0.

Nei primi minuti del secondo tempo, la Roma cerca di gestire la partita con il Torino che non riesce a creare azioni pericolose. Al 64' però arriva la prima vera azione dei granata che con Edera beccano una clamorosa traversa, la Roma reagisce subito al 68' segnando il gol del 3-0 con Pellegrini che riceve da Borja Mayoral e con un gran sinistro batte all'incrocio dei pali, Milinkovic-Savic. Il Torino prova con orgoglio a ribaltarla: Belotti recupera palla e calcia in porta, Pau Lopez non trattiene, Segre calcia in porta, il portiere giallorosso respinge ancora e poi Belotti riesce a battere in rete al secondo tentativo, accorciando le distanze al 73'. Al 78' altra azione dei granata con Bonazzoli che riceve un cross di Edera da calcio d'angolo, controlla e manda a lato di poco. Dopo essere uscita dalla partita, la Roma riesce nel recupero al 93' a costruire l'ultima vera azione della partita con Borja Mayoral che in contropiede davanti al portiere del Toro, manda a lato, non riuscendo a trovare il gol e la partita termina così 3-1 per i padroni di casa.

La Roma conquista tre punti importanti per rimanere tra le prime mentre per il Torino arriva l'ottava sconfitta stagionale che condanna i granata ancora all'ultimo posto condiviso col Crotone.

IL TABELLINO

ROMA-TORINO 3-1

MARCATORI: 27′ Mkhitaryan, 43′ rig. Veretout, 68′ Pellegrini, 73′ Belotti

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini (46′ Kumbulla), Smalling, Ibanez; Bruno Peres (46′ Karsdorp), Veretout, Villar (59′ Pedro), Spinazzola (71′ Calafiori); Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko (59′ Borja Mayoral). Allenatore: Fonseca

TORINO (3-5-1-1): Milinkovic-Savic; Bremer, Lyanco, Buongiorno (76′ Bonazzoli); Singo, Meité (46′ Rincon), Gojak (23′ Ansaldi, dal 45′ Edera), Linetty, Vojvoda; Lukic (46′ Segre); Belotti. Allenatore: Giampaolo