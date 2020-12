Milan sfortunatissimo: con il Parma finisce 2-2

Una vera e propria serata storta per il Milan che non va oltre il 2-2 contro il Parma. Una partita sfortunata per i rossoneri che prendono pali, traverse (quattro) ed un gol annullato. Un punto che va stretto agli uomini di Pioli, ma stava per non arrivare. La squadra di Liverani approfitta invece delle poche occasioni e la sblocca Hernani, raddoppio di Kurtic. Nella ripresa il Diavolo ci prova a testa bassa e pareggia Hernandez con una doppietta.

Il Diavolo resta primo, ma le inseguitrici accorciano. Nel prossimo turno di campionato per il Milan impegno in trasferta contro il Genoa, il Parma giocherà in casa contro il Cagliari.

LA PARTITA

Stefano Pioli perde quasi subito Gabbia per un infortunio al ginocchio e fa il suo esordio in campionato Kalulu. Il Parma va in vantaggio al 13': Gervinho dalla sinistra crossa in area per Hernani che batte Donnarumma con un bel destro.

I gialloblu sono molto pericolosi e sfiorano il raddoppio con Karamoh che anticipa tutti di testa ma non inquadra la porta. I rossoneri pareggiano al 23' con il tap-ìn sotto porta di Castillejo, ma il Var lo annulla per fuorigioco (millimetrico). Il Milan gioca a ritmi bassi con gli ospiti che controllano il match senza troppe difficoltà. Sul finale del primo tempo gli uomini di Pioli alzano il ritmo, ma sono anche sfortunati perchè, in pochi secondi, colpiscono la traversa con Diaz e Calhanoglu. Ma non è finita qui perchè al 45' su punizione dalla distanza il turco rossonero prende nuovamente il legno.

Nella ripresa Pioli inserisce subito Leao ed Hauge per Diaz e Castillejo, ma i suoi uomini iniziano ancora prendendo un altra traversa, sempre di Calhanoglu. Dall'altra parte il Parma approfitta di una rara disattenzione difensiva del Milan e raddoppia al 55': cross dalla destra di Hernani ed arriva il colpo di testa vincente di Kurtic, niente da fare per Donnarumma.

I rossoneri non si perdono d'animo ed accorciano immediatamente le distanze: corner di Calhanoglu e perfetto colpo di testa di Theo Hernandez che insacca in rete l'immediato 1-2. Girandola di cambi per Liverani che inserisce Inglese e Cyprien per Cornelius con Pioli che invece perde per infortunio anche Bennacer.

Il Milan a testa bassa prova a rimontare pesca il jolly, pesca il meritato pareggio al 91' con il sinistro rasoterra di Hernandez.