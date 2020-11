Serie A - Riecco l'Inter: battuto il Sassuolo per 3-0

Nel primo anticipo di questa 9° giornata di Serie A l'Inter batte con un secco 3-0 il Sassuolo. I nerazzurri giocano una partita convincente ed agganciano proprio i neroverdi al secondo posto che insaccano la prima sconfitta in questo campionato.

L'Inter sfrutta al meglio le occasioni lasciate dal Sassuolo in avvio di primo tempo trovando il raddoppio in nemmeno 14 minuti di gioco: prima approfittando di un errore di Chiriches al 4´e lo stesso difensore è sfortunatissimo perchè prima fa pure un autogol al 14' e poi deve anche uscire per infortunio. I neroverdi dopo lo shock iniziale si rendono pericolosi con il palo di Djuricic, poi con Rogerio, Toljan e Locatelli. Nel secondo tempo cala il tris con Gagliardini.

LA PARTITA

L'Inter parte forte e trova subito il vantaggio al 4' approfittando di un errore di Chiriches in impostazione, Lautaro salta Consigli, palla indietro per Sanchez che segna il più comodo dei gol. I neroazzurri sono padroni della partita e si rendono pericolosi in diverse occasioni in pochissimi minuti prima con una conclusione potente di Perisic e poi con un pallonetto di Lautaro, ma la finisce fuori non di molto.

L'Inter spinge e con merito trova il raddoppio al 14': corner da sinistra, Toljan a vuoto. Vidal la rimette in mezzo colpendo in pieno Chiriches, che la mette alle spalle di Consigli. Il Sassuolo, dopo un avvio shock, inizia a farsi vedere e trova il palo con splendido destro a giro da fuori di Djuricic. Buon momento degli uomini di De Zerbi con alcune e occasioni con Rogerio, Toljan e Locatelli, invece i neroazzurri aspettano. Verso la fine del primo tempo i ritmi calano con le due squadre rifiatano.

Nel secondo tempo il Sassuolo si porta in avanti ma senza mai rendersi davvero pericoloso con De Zerbi che prova ad inserire giocatori freschi come Obiang e Muldur, ma l'Inter al 60' cala il tris: Darmian la appoggia in mezzo per Gagliardini che dal limite dell'area calcia di prima intenzione battendo Consigli.

La partita non regala altre emozioni con l'allenatore dei neroverdi che da spazio anche ai giovani Schiappacasse e Traoré con Conte invece che inserisce tra gli altri Sensi.