Europa League, il Milan pareggia a Lille

Rimane imbattuto ancora il Lille, niente vittoria per il Milan, in Francia finisce 1-1.



IL RACCONTO DEL MATCH

Il primo tempo tra Lille e Milan è molto tattico e poco emozionante con zero gol e poche occasioni. La più importante per il Milan capita con Hauge al 24', che servito in profondità da Bennacer non passa il pallone a Rebic da solo in area, e viene chiuso all'ultimo da Botman. Il Lille vicino al gol invece con Araujo che servito da David al 37', trova un gran tiro dalla distanza a cui risponde in corner, Donnarumma. Poi ancora i francesi pericolosi con Yazici al 40', che dopo aver saltato in velocità Kjaer, fa partire un gran tiro che va fuori di poco, facendo terminare la prima frazione di gioco quindi in totale equilibrio.

Nel secondo tempo, il Milan è più propositivo e dopo pochi secondi si porta subito in vantaggio al 46' con un gol facile di Castillejo, dopo l'assist di Rebic. Il Lille accusa il colpo, ma dopo che i rossoneri vanno quasi vicino al gol del raddoppio con un contropiede sprecato da Brahim Diaz al 64', i francesi al 65' la pareggiano con Bamba, che servito da David, batte Donnarumma. Dopo il gol del pareggio, le due squadre terminano la partita in parità, accontentandosi del punto senza rischiare di perdere il match.

La classifica del girone H quindi non varia, il Lille rimane primo a 8 punti mentre il Milan rimane secondo a 7, seguito dallo Slavia Praga che si avvicina a 6 punti e al Celtic ultimo con un punto.



IL TABELLINO

LILLE 1-1 MILAN

Marcatori: Castillejo 46′, Bamba 65′



LILLE (4-4-2): Maignan, Mandava, Sven, Fonte, Pied (Djalo 79′), Bamba, Xeka (Soumare 63′), Andre, Araujo (Lihadji 75′), David, Yazici (Ikone 63′). Allenatore: Cristophe Galtier

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma, Theo Hernandez, Gabba, Kjaer, Dalot, Bennacer, Tonali, Hauge (Krunic 77′), Calhanoglu (Diaz 61′), Castillejo, Rebic (Colombo 61′). Allenatore: Daniele Bonera