Il Parma sfiora il colpaccio: 2-2 a San Siro grazie a un super Gervinho

Il Parma si illude, l'Inter la pareggia alla fine. Finisce 2-2 a San Siro, con i ducali che quasi si prendono il dolcetto e fanno lo scherzetto agli avversari. I nerazzurri dominano ma si trovano costretti a rimontare la doppietta di Gervinho. Brozovic e Perisic nel finale evitano la debacle. Sul finire di gara, un errore di Vidal evita un epilogo thrilling per il Parma.

Padroni di casa che scendono in campo con un 3-4-1-2 profondamente rimaneggiato. Davanti ad Handanovic, difesa a tre composta da De Vrij, Ranocchia e Kolarov. Barella e Gagliardini in mezzo, affiancati dai centrocampisti laterali Hakimi e Darmian. Torna Eirksen dal primo minuto, incaricato di imbeccare il tandem offensivo "leggero" formato da Lautaro Martinez e Ivan Perisic. 4-3-1-2 invece per gli ospiti, con Liverani che lancia Gervinho al fianco di Cornelius. Sepe in porta, protetto dai centrali difensivi Gagliolo e Balogh. Hernani in cabina di regia, affiancato da Grassi e Kurtic. Liverani sceglie Iacoponi e Pezzella come terzini, Kucka come trequartista.

Primi minuti che registrano l'Inter in avanti e decisa a passare in vantaggio. Al secondo di gioco bel filtrante di Barella per Perisic, la conclusione del croato controlla e calcia però alto. Due minuti dopo, tiro poco preciso del toro Martinez. Il Parma si fa vivo solo al decimo con Cornelius: il danese anticipa Gervinho e calcia, trovando la risposta di Handanovic. Posizione di offside, però, per l'ivoriano. Molto pimpante Perisic per i nerazzurri, che prova spesso a pungere Sepe senza - però - particolare successo. I padroni di casa di Conte continuano a tenere in mano il pallino del gioco, senza riuscire ad affondare, complice anche un Parma schierato con il 5-3-2. Al 28' tiro pericolosissimo di Kolarov di poco al lato, cinque minuti dopo ciabatta invece Gagliardini da ottima posizione. L'undici di casa nell'ultima fase di primo tempo prova ad allargare il gioco per evitare l'intasamento centrale. Al 42' lo schema pare funzionare quando è Kolarov a mettere in mezzo per l'accorrente Hakimi. Bello il taglio del marocchino, poco preciso però il suo colpo di testa. E' l'ultima azione di un primo tempo poco fortunato per i nerazzurri.

Secondo tempo che comincia nel modo peggiore per l'Inter. Al 46' Hernani pesca infatti Gervinho che, di mancino, conclude al volo e batte Handanovic. Errore difensivo per i centrali di casa ma gran goal dell'ex Roma. Cinque minuti dopo azione confusa nell'area parmigiana, doppio tocco interista e palla in rete, l'arbitro annulla però per giusto offside. Il passivo spinge Conte a cambiare qualcosa: fuori Eriksen e Gagliardini per Vidal e Brozovic. La scelta non migliora però la condizione nerazzurra. Il Parma è infatti più cinico e al 62' colpisce ancora con Gervinho. Inglese serve filtrante l'ivoriano che batte Handanovic e mette a segno una personale doppietta. Difesa dell'Inter da rivedere. La rete scuote l'Inter che accorcia due minuti dopo. A fare 1-2 ci pensa il neo-entrato Brozovic con un bel tiro da fuori. Man mano che passa il tempo, l'Inter alza i giri del proprio motore. Al 71' grandissima chance per il pari: da corner è Ranocchia a colpire, Sepe compie un miracolo.

Nei minuti finali è solo Inter. Al 78' ci prova Nainggolan da distanza siderale, palla fuori di molto. Quattro minuti dopo è alta la conclusione di Arturo Vidal. Grande impatto sulla gara per il cileno. L'Inter ci prova ma non sfonda, il Parma si difende strenuamente ma alla fine deve cedere. Sugli sviluppi di una punizione è infatti Ivan Perisic a fare 2-2 con un bel guizzo addirittura al 92'. Il Parma, sulle gambe, prova a difendersi come può e rischia addirittura la sconfitta due minuti dopo quando è Vidal a colpire di testa e a mandare di poco fuori. La gara finisce così. Migliore in campo per i padroni di casa, Perisic. Per gli ospiti in evidenza Gervinho.