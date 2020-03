Il mercato non si ferma: vediamo le suggestioni di questo marzo

Nonostante la situazione e l'emergenza sanitaria che sta colpendo il nostro Paese in questa guerra contro un nemico invisibile, il calcio cerca di tornare alla normalità e di tenere compagnia ai tifosi di tutte le squadre. La ripresa della stagione sembra ancora un miraggio lontano, ma il mercato comincia ad infiammarsi.

Cominciamo dalla Juventus: i bianconeri tentano di rinforzare una squadra già molto forte e devono pensare a cosa si può fare. Mauro Icardi potrebbe essere un obiettivo reale: il PSG non lo riscatterà, ma rimane da convincere l'Inter, che preferirebbe darlo al Napoli. Il giocatore vuole la Juventus e non è una novità essendo una trattativa che sembrava calda lo scorso giugno. Pogba rimane il sogno reale, ma molto complicata come pista: lo United chiede 100 milioni e c'è da battere la concorrenza Real e Raiola ha detto che vuole regalare un big alle Merengues. Pjanic potrebbe essere in uscita: Barcellona, PSG e Chelsea possibili piste e attenzione alla pista Tonali, il quale piace molto all'Inter. Occhio alla situazione Aouar: il giocatore del Lione piace molto a Paratici.

Nerazzurri che guardano con preoccupazione alla mossa del Barcellona per avere Lautaro: i blaugrana vorrebbero inserire Arthur o Dembelè, ma l'Inter potrebbe richiedere opzione Vidal. Ipotesi di Coutinho di nuovo al Biscione non sono reali per il momento. Rakitic non verrà in Italia, ma più probabile che chiuda la carriera al Siviglia. Inter che segue evoluzione di Chiesa e Castrovilli: la Fiorentina, per ammissione di Commisso, vuole provare a optare per il rinnovo con adeguamento.

In casa Roma, per ora, si spera di recuperare Zaniolo in piena forma per le possibili partite a Luglio del finire di questa stagione situazione virus permettendo. Ipotesi di scambio Roma- Juve con Mandragora in giallorosso e Cristante a fare percorso inverso. La Lazio tra polemiche su quando ripartire e no, pensa a Lovren e tiene calda la pista clamorosa Giroud, che piace anche al Napoli. Partenopei che seguono con attenzione Jovic del Real Madrid: il serbo, se rimane Zidane, potrebbe voler cambiare aria e, sotto il Vesuvio, questa ipotesi piace. In alternativa, occhio a Moron del Betis. Mertens sembra vicino al rinnovo come Zielinski, mentre futuro lontano da Napoli per Callejon. In casa Sassuolo, occhio al futuro di Boga: piace a mezza Italia e a qualche squadra di Premier in Europa. L'Hellas Verona potrebbe perdere Kumbulla: piace al Napoli, ma occhio alle squadre inglesi.

All'estero, infine, derby di Manchester per Saul che non sembra rinnovare con l'Atletico di Madrid. In casa Arsenal, incertezza sul futuro di Aubameyang e occhio alla pista Inter per l'attaccante ex Dortmund. Gunners che rinnovano la fiducia a David Luiz. Sannino lascia l'Honved con rescissione contrattuale e torna in Italia per stare vicino alla sua famiglia.