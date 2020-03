Il Genoa passa a San Siro: battuto il Milan 2-1

Nel match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A il Genoa passa a San Siro battendo il Milan 2-1. Successo meritato per la formazione ligure che scappa nel primo tempo grazie a Pandev e Cassata mentre ai padroni di casa serve a poco il gol di Ibrahimovic nella ripresa. Con questa vittoria, la seconda consecutiva in trasferta, la formazione di Nicola sale a quota 25 agganciando il Lecce al quartultimo posto mentre i rossoneri restano in settima posizione con 36 punti.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-2-3-1 per il Milan con Rebic, Calhanoglu e Castillejo alle spalle di Ibrahimovic mentre il Genoa risponde col 3-5-2 ed il tandem offensivo composto da Sanabria e Pandev.

Buon avvio del Milan ma al 7' è il Genoa a passare in vantaggio con Sanabria che entra in area senza troppi problemi e mette al centro per Pandev che, da due passi, non fallisce. Reazione immediata dei rossoneri che al 18' sfiorano il pari con Ibrahimovic che, su cross da sinistra, colpisce di testa da pochi passi ma Perin salva tutto con un grande intervento. Poco più tardi altra chance per la squadra di Pioli con Ibra che apparecchia la tavola per Calhanoglu ma il turco sbatte contro Perin calciandogli addosso. Col passare dei minuti la spinta del Milan viene meno e al 41' il Genoa trova il raddoppio con Cassata che, su cross da destra, insacca in spaccata anticipando Conti, 0-2 e primo tempo in archivio.

Nella ripresa Pioli si gioca subito il doppio cambio mandando in campo Bonaventura e Leao per Calhanoglu e Rebic ma il copione del match non cambia. Il Milan, nonostante un lungo ed estenuante possesso palla, fatica a creare occasioni degne di tal nome mentre il Genoa chiude con ordine e compattezza ripartendo con pericolosità. Nel momento di maggior tranquillità del Grifone, però, il Milan torna in partita con Ibrahimovic che, dall'interno dell'area, gira col mancino freddando Perin, 1-2. Nel finale assedio confusionario del Milan ma il Genoa non rischia nulla portando a casa un successo di fondamentale importanza per la lotta salvezza.