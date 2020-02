Serie A - Il Milan va in vantaggio, ma non gestisce: finisce 1-1 con la Fiorentina

Il Milan non fa il tanto atteso passo di maturità: i rossoneri, nonostante la superiorità numerica per 30 minuti, si fermano sul 1-1 contro la Fiorentina. A Firenze decidono le reti di Rebic e Pulgar, entrambe nel secondo tempo.

Un primo tempo senza particolari emozioni tranne il gol annullato ad Ibrahimovic per tocco di mano. Nella ripresa i rossoneri trovano meritatamente il vantaggio con Rebic. Sembra che la gara si metti in discesa visto anche l'espulsione di Dalbert, ma qui i padroni di casa si svegliano ed iniziano a spingere. Sul finale di partita Calvarese assegna un rigore molto dubbio alla Fiorentina (intervento sulla palla di Romagnoli su Cutrone) Pulgar dal dischetto non sbaglia e fissa quindi il punteggio sull'1-1.

LA PARTITA

Il match inizia con poche emozioni con il Milan che fa possesso palla mentre la Fiorentina copre in maniera ordinata pressando alto.

Il primo vero squillo della partita arriva al 11' con i viola vicino al gol del vantaggio: Chiesa pressa Donnarumma che perde palla, Castrovilli ci arriva ma conclude alto da posizione defilata. I rossoneri poco dopo rispondono con Rebic all'interno dell'area di rigore, ma Dragowski respinge il colpo di testa.

La partita non decolla, anzi c'è molto equilibrio in questo primo tempo fino al 32' con il gol (strepitoso) annullato al Milan: Ibrahimovic controllo con la mano prima di calciare a rete anche se aveva il braccio attaccato al corpo ma le nuove regole sono così.

Ibrahimovic scippa il pallone a Dalbert, entra in area di rigore e batte Dragowski con un precisa conclusione all'angolino. Il gol viene annullato per il controllo con la mano dello svedese prima di calciare a rete. Calvarese, dopo aver concesso la rete ai rossoneri, avvisato dal VAR annulla la rete del vantaggio rossonero.

Il secondo tempo del Milan si apre con la prima sorpresa: Donnarumma chiede il cambio dentro Begovic che risponde immediatamente con una gran parata su Chiesa.

I rossoneri trovano meritatamente il vantaggio con ormai il solito Rebic: il croato è il più veloce di tutti a recuperare la palla dopo il rinvio maldestro di Caceres nell'area viola: Dragowski battuto. La Fiorentina rimane addirittura in dieci dal 59' con Dalbert che stende Ibrahimovic lanciato in porta, ammonito. Calvarese va al VAR e cambia il colore del cartellino, rosso.

Nonostante l'inferiorità, la Fiorentina gioca meglio e trova il pari sugli sviluppi di un calcio di rigore molto dubbio (Romagnoli interviene sul pallone e non commette fallo ai danni di Patrick Cutrone). Ma l'arbitro non lo va a rivedere, il Var non lo richiama e così Pulgar trasforma in rete. Al 91' con i rossoneri in bambola, i viola sfiorano il vantaggio ma Begovic para su Caceres che aveva calciato a botta sicura. Finisce qui