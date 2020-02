Milan, contro la Fiorentina per confermare i miglioramenti

Questa sera il Milan sarà impegnato nella delicata trasferta contro la Fiorentina. Una partita importante per i rossoneri visto che sono reduci dalla vittoria di misura contro il Torino e vorranno dimostrare la crescita vista in questo 2020. Non sarà una gara facile perchè anche i padroni di casa lotteranno per i tre punti. Stefano Pioli ritorna sfidando il proprio passato ed il suo caro amico Beppe Iachini.

LE PAROLE DI PIOLI

"Ci stiamo allenando bene ed è la verità, qui si respira aria positiva. La priorità è il nostro presente, e solo pensando al presente possiamo determinare il futuro. Su altre cose su cui non possiamo decidere non ci pensiamo, non abbiamo tempo e energie per pensare ad altro".

LA PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA

Pioli non dovrebbe stravolgere la formazione anche se ha un paio di dubbi di formazione: uno è per sostituire l'infortunato Kjaer con il ballottaggio tra Musacchio e Gabbia, sempre in difesa il tecnico rossonero deve decidere chi tra Conti e Calabria possa occupare la fascia destra. Per il resto tutto confermato e come trequartista si rivede Çalhanoğlu che torna titolare dopo aver saltato il match contro i granata.

Milan (4-4-1-1): Donnarumma, Calabria/Conti, Gabbia/Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessiè, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic.