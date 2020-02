Serie A - Insigne e Fabian Ruiz ribaltano il Brescia in 4’: il Napoli vince 1-2

Dopo un primo tempo giocato sottotono e chiuso addirittura in svantaggio, il Napoli di Gattuso trova la terza vittoria di fila tra Coppa Italia e Serie A e vince 1-2 in rimonta con il Brescia grazie alle reti di Insigne su rigore e di Fabian Ruiz con un sinistro a giro meraviglioso. I partenopei in 4’ nel secondo tempo ribaltano il momentaneo vantaggio di Chancellor e portano a casa i tre punti che avvicinano il 4° posto dell'Atalanta, che deve ancora giocare, e preparano al meglio i ragazzi di Gattuso alla sfida di martedì al Barcellona. Per il Brescia è la decima gara senza vittorie: la salvezza rischia di complicarsi dannatamente.

Le formazioni

Diego Lopez opta per un 4-3-2-1 che vede il ritorna tra i pali di Joronen, sceglie il centrocampo formato da Bisoli, Tonali e Dessena mentre a supporto dell’unica punta Balotelli ci sono Zmhral e il neo-acquisto Bjarnason. Nel Napoli acanto a Manolas gioca Maksimovic, Demme viene confermato davanti alla difesa mentre in attacco Gattuso opta per il tridente tutto di qualità con Positano, Mertens e Insigne.

La partita

Il primo tempo del Rigamonti offre un dominio incontrastato del Napoli dal punto di vista del possesso palla, oltre il 70% per buona parte della prima frazione, e anche dal punto di vista delle occasioni: il Brescia rinuncia spesso a giocare in avanti per chiudersi con due linee da quattro uomini dietro che schermano le offensive dei partenopei. Al 2’ però le rondinelle tremano di già: Mertens col mancino mette dentro un tiro-cross che si stampa sulla parte alta della traversa della porta di Joronen. Ogni 10’ quindi il Napoli va verso la porta bresciana con l’occasione migliore che capita a Fabian Ruiz a giro di sinistro ma, in questo caso, mette alto di poco. Poco prima della mezzora il Brescia riesce però a superare la metà campo, a conquistare un corner dal quale sorprendentemente nasce il gol dell’1-0 dei padroni di casa: dorme Manolas sul cross perfetto di Tonali dove sbuca Chancellor che incorna e porta avanti i suoi in un primo tempo di sofferenza ma chiuso in vantaggio.

Per segnare il Napoli sa che ha bisogno di un’invenzione o di un episodio che in avvio di ripresa arriva subito: fallo di mano di Mateju punito dopo l’on-field review da Orsato che concede il corner che Insigne realizza al 50’ per l’1-1. Il Brescia dopo il pari improvviso perde un po’ di fiducia, lascia più campo al Napoli che non si fa pregare e con Fabian Ruiz al 54’ inquadra la porta con una giocata fenomenale: dal limite con il sinistro a giro infila sotto il sette Joronen che non ci può mai arrivare e ribalta la partita in 4’. Il vantaggio del Napoli porta il Brescia di conseguenza a scoprirsi di più per cercare il gol del pari ma a ridosso dell’ora di gioco è ancora il Napoli a sfiorare il gol, sempre con la stessa giocata di Fabian Ruiz decisamente con il piede caldo ma questa volta Joronen parte prima e allunga in angolo. Diego Lopez prova a riprenderla anche con i cambi inserendo Skrabb al posto di un Bjarnason poco acceso e un sussulto c’è al 72’: il finlandese pesca bene dentro Balotelli che va in spaccata ma non inquadra la porta. Questa è anche l’ultima vera occasione della partita: dopo anche 5’ di recupero il Napoli esulta per i tre punti, finisce 1-2.

Il tabellino

Brescia 4-3-2-1 | Joronen; Sabelli, Mateju, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena (Ndoj, min. 85); Bjarnason (Skrabb, min. 65), Zmrhal; Balotelli. All. Lopez

Napoli 4-3-3 | Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme (Allan, min. 86), Elmas (Zielinksi, min. 76); Politano, Mertens (Malik, min. 67), Insigne. All. Gattuso

Arbitro Daniele Orsato. Ammoniti Mateju (min. 49), Mertens (min. 67), Martella (min. 74), Elmas (min. 74), Dessena (min. 77), Milik (min. 90).

Match valido per la 25^ giornata della Serie A TIM. Si gioca allo stadio Mario Rigamonti.