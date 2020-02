Milan, fattore Rebic: agguantata la zona Europa League

Ieri sera il Milan è tornato a vincere e lo ha fatto battendo il Torino per 1-0 con il gol dell'ormai solito Ante Rebic. I rossoneri con i tre punti hanno agganciato la zona Europa League e sono a quattro meno della Roma quinta.

"Tutte cose positive, la prestazione l’abbiamo fatta bene nel primo tempo e nel secondo tempo dovevamo chiuderla. Sicuramente una partita di buon livello".

Non è stato un Milan scintillante come quello visto nel primo tempo del derby e con la Juve in Coppa Italia, infatti contro il Torino c'è stato un passo indietro sul piano del gioco, ma c'è da dire che gli avversari non hanno mai tirato in porta. Da sottolineare anche un calo fisico ma ci può stare visto le 3 gare in 8 giorni.

Da ormai da diverse settimane c'è un’idea di Diavolo ovvero un’identità tecnica e tattica che tanto mancava.

Dicevamo il go vittoria è stato di Ante Rebic: il croato è arrivato al quinto gol in 13 presenze di campionato ed ha raggiunto così Theo Hernández in vetta alla classifica cannonieri stagionali.

l'importante erano i tre punti: missione compiuta per il Milan che ha raggiunto Parma e Verona in sesta posizione, quattro meno della Roma quinta. Ripensando alle difficoltà degli scorsi mesi è già un ottima cosa.