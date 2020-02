Milan, ecco il Torino:  Pioli dovrebbe confermare il 4-2-3-1. Ibra oggi sarà ancora in campo?

Questa sera il Milan ospiterà il Torino per il posticipo del lunedì sera della 24esima giornata di Serie A. I rossoneri vengono dalla sconfitta in campionato contro l'Inter e dal pareggio beffardo in Coppa Italia contro la Juventus.

Entrambe le formazioni arrivano da una sconfitta in campionato (i primi contro l'Inter ed i granata contro la Sampdoria) ed anche per questo lotteranno fino al 90esimo per strappare i tre punti.

MILAN, IBRA CI SARA'?

Il Milan è chiamato alla vittoria contro il il Torino di Moreno Longo: dopo le buone prestazioni contro l'Inter (almeno nel primo tempo) ed in Coppa Italia contro la Juventus (finita 1-1 con il pareggio al 90esimo di Cristiano Ronaldo su rigore).

Per gli uomini di Pioli è tempo di raccogliere il buono visto in campo con i punti in campionato per continuare la rimonta europea visto che mancano sempre meno giornate alla fine.

"Dobbiamo rafforzare le sensazioni positive e rimettere in campo lo spirito delle ultime gare. I granata hanno valori tecnici e fisici importanti, avranno grande determinazione. Ci aspetta una partita difficile"

. Pioli dovrebbe confermare lo stesso undici sceso nelle ultime uscite e lo stesso modulo (4-2-3-1): Donnarumma in porta, difesa a quttro composta da Theo, Romagnoli, Kjaer e Calabria. A centrocampo confermati Bennacer in regia e Kessie. Alle spalle di Ibrahimovic( lo svedese giocherà la sua terza gara in nove giorni ndr) ci saranno Rebic, Calhanoglu e Castillejo.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo; Bennacer, Kessie, Castillejo; Calhanoglu; Rebic; Ibrahimovic.