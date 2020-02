Milan, Pioli in conferenza: "Contro il Torino serve lo spirito delle ultime gare"

Quest'oggi Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani sera contro il Torino. Tantissimi i temi trattati, dalla sconfitta contro l'Inter al pareggio contro la Juventus ma non solo. Andiamo a sentire le sue parole.

L'UMORE - "Dobbiamo rafforzare le sensazioni positive e rimettere in campo lo spirito delle ultime gare. L'importante è sapere come approcciare la gara e come avere posizioni in campo".

IL TORINO - "E' un avversario difficile da superare per i valori della squadra, ha valori tecnici e fisici importanti... Ci aspetta una partita difficile e combattuta come quella di Coppa Italia, dove abbiamo vinto soffrendo".

MODULO QUELLO GIUSTO? - "Abbiamo le caratteristiche per giocare con questo modulo, si vede che la squadra sente queste posizioni.. Tutti i sistemi di gioco sono buoni se le caratteristiche dei giocatori sono adatte a quel sistema".

IL FUTURO DI PIOLI - "So benissimo qual è il mio ruolo e come siamo stati bravi tutto a non farci portare via dalle voci di mercato..Non sono preoccupato per il mio futuro. Penso solo al presente".

IBRAHIMOVIC -"Non parla mai a caso. Quando è arrivato, mi ha detto di fidarmi di lui. Si è allenato e mi ha detto che sta bene".

IL DERBY E LA JUVE - "Sono bastati tre minuti per cambiare quella partita, è bastato mollare la presa per tre minuti..Da quella situazione abbiamo imparato, facendo una partita caratterizzata da intensità contro la Juventus".

LE PAROLE DI MALDINI - "Ho sempre sentito l’appoggio della società. So anche qual è il mio ruolo, c’è sempre qualcosa da dimostrare. Avere la fiducia di chi mi sta vicino è molto importante".

CASTILLEJO - "Samu ha le caratteristiche giuste, sta facendo bene con grande intensità e giusta qualità".