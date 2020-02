Serie A- Mancosu illumina il Lecce, i salentini vincono contro la Spal 

Il Lecce vince e non si ferma più ottenendo per la terza volta consecutiva i tre punti allungando in classifica sul Genoa che tra poco scenderà in campo a Bologna. La Spal non sfigura alla prima di Di Biagio, ma esce dal Via del Mare sconfitta.

Opta per un 4-3-2-1 Fabio Liverani con Vigorito tra i pali difeso da Donati, Lucioni, Rossettini e Calderoni. Sulla mediana trovano spazio Majer, Deiola e Barak mentre la coppia Falco-Mancosu, più avanzata sulla trequarti, agisce alle spalle dell’unica punta Lapadula. Risponde con un 4-3-3 Luigi Di Biagio con Berisha in porta e la retroguardia composta da Cionek, Bonifazi, Zukanovic e Reca. A centrocampo operano Missiroli, Valdifiori e Castro, in attacco Valoti completa il tridente con Petagna e Di Francesco.

Prime battute della gara caratterizzate da una fase di studio di entrambe le squadre. La Spal sembra la franchigia entrata meglio in campo delle due cercando di mantenere il possesso palla. Al 22’ gli emiliani hanno la prima occasione con Di Francesco, ma Vigorito neutralizza bene la conclusione dell’avversario. Il Lecce inizia a guadagnare campo e risponde poco dopo con Mancosu, ma il mancino di quest’ultimo termina sopra la trasversa. Al 39’ i salentini sfiorano il vantaggio con Majer che riceve da Mancosu e calcia, ma trova un ottimo Berisha in uscita. Poco prima dell’intervallo, al 41’, Bonifazi atterra Majer e Guida indica giustamente il dischetto. Dagli undici metri si presenta Mancosu che trasforma il rigore magistralmente firmando il vantaggio per i padroni di casa.

La ripresa comincia con la Spal che trova subito la rete del pari. Al 48’ Missiroli batte un corner dalla destra, sul pallone si avventa Petagna che di testa batte un incolpevole Vigorito. La partita ora aumenta inevitabilmente di intensità e al 66’ il Lecce trova nuovamente il vantaggio. In contropiede Barak apre per Mancosu che serve con un assist meraviglioso Majer dalla sua destra che conclude battendo Berisha. I salentini sfiorano anche il tris con Barak, ma l’ex Udinese spara alto dal limite dell’area sull’ennesimo suggerimento di Mancosu. Gli emiliani si gettano alla disperata ricerca del pareggio e hanno due occasioni monumentali intorno al 78’. Sulla prima Castro spreca da pochi passi; nella seconda, invece, l’argentino ex Cagliari serve Strefezza che, però, si fa ipnotizzare da un grande Vigorito. La compagine di Di Biagio continua a cercare il pari, ma il Lecce è chiuso bene dietro e compatto e riesce ad ottenere la terza vittoria consecutiva.

IL TABELLINO

LECCE (4-3-2-1): VIGORITO; DONATI, LUCIONI, ROSSETTINI, CALDERONI (85’ DELL’ORCO); MAJER, DEIOLA, BARAK; FALCO (34’ SHAKHOV), MANCOSU (79’ PAZ); LAPADULA.

SPAL (4-3-3): BERISHA; CIONEK, BONIFAZI, ZUKANOVIC, RECA; MISSIROLI (72’ STREFEZZA) VALDIFIORI, CASTRO (86’ FLOCCARI); VALOTI, PETAGNA, DI FRANCESCO.

MARCATORI: 1-0, MIN 41’, MARCO MANCOSU (L); 1-1, MIN 48’, ANDREA PETAGNA (S); 2-1, MIN 66’, ZAN MAJER (L)

NOTE: ARBITRA MARCO GUIDA. AMMONITI: MAJER (L), DI FRANCESCO (S), BONIFAZI (S), DEIOLA (L), CALDERONI (L), LAPADULA (L), VALDIFIORI (S), SHAKHOV (L). GARA VALIDA PER LA VENTIQUATTRESIMA GIORNATA DI SERIE A. STADIO VIA DEL MARE, LECCE.