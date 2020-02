Il Sassuolo vince e convince: Caputo e Boga abbattono un'arcgina SPAL (1-2)

Vittoria in extremis del Sassuolo, che supera 2-1 la SPAL nel derby estense. I neroverdi giocano un'ottima gara, dominando gran parte della sfida. Sotto a causa di una rete di Bonifazi, gli ospiti pareggiano al 65' con Caputo. E' l'inizio di un forcing che porta gli emiliani a segnare, in extremis, con Boga. Sassuolo che sale a quota 29, SPAL ferma a quindici.

Padroni di casa che scendono in campo con il 3-5-2. Davanti a Berisha, difesa a tre composta da Tomovic, Vicari e Bonifazi. Missiroli in mediana, affiancato dalle mezzali Castro e Dabo. Semplici sceglie Strefezza e Reca sulle fasce, lanciando in avanti Petagna e Di Francesco. Un più offensivo 4-2-3-1 per gli ospiti. Consigli in porta, protetto dai centrali Romagna e Ferrari e dai centrali Toljan e Kyriakopoulos. Caputo in avanti, supportato da Traorè sulla trequarti e dagli esterni Berardi e Boga. De Zerbi, infine, sceglie Locatelli e Obiang come mediani.

Sassuolo subito pressante e pericoloso. Al settimo, dopo una bellissima azione partita da Locatelli e rifinita dal triangolo Boga-Traorè, è l'esterno ospite a concludere senza però impensierire Berisha. Tre minuti dopo ci prova invece la SPAL: Castro spizza per Petagna, bravo a girarsi e calciare. Provvidenziale, però, la respinta di Toljan. Gli emiliani sono però più pimpanti e cercano di allargare l'undici spallino con i propri esterni. Al quarto d'ora ci prova Berardi su punizione, il calabrese è ambizioso anche tre minuti dopo con un tiro dalla distanza che si spegne al lato. Il numero venticinque è molto pericoloso anche al 22'. Ricevendo da Toljan, Berardi si inserisce infatti perfettamente ma non riesce a dare precisione alla sua conclusione. Come capita spesso, però, a segnare è la rosa meno pungente ed anche la SPAL non fa eccezione.

Sfruttando un pasticcio di Consigli e Obiang, che si ostacolano e lasciano vagante la sfera, ci pensa Bonifazi a colpire tutto solo di testa e a regalare il vantaggio ai suoi al minuto numero ventitre. Il Sassuolo non ci sta e si proietta subito in avanti. Al venticinquesimo super aggancio di Boga, il suo tiro non trova però lo specchio della porta. I due esterni ospiti sono particolarmente in palla, come conferma la punizione di Berardi che alla mezz'ora finisce docile tra le mani di Berisha. La SPAL, brava a chiudersi e a ripartire, si rende davvero pericolosa due minuti dopo. Di Francesco, però, manca di precisione e non impegna eccessivamente Consigli. Il finale di frazione è molto pimpante. Prima ci pensa Petagna al 35' con una mazzata da fuori, poi è Caputo a colpire mandando di poco a lato. Il primo tempo si conclude senza altre emozioni.

Secondo tempo che vede la SPAL compatta e molto stretta, con il Sassuolo che cerca invece il pari. Al 55' altro squillo di Berardi, il cui mancino sorvola di molto sopra la traversa. Tre minuti dopo buona azione del collettivo di casa, Strefezza raccoglie un pallone vagante e conclude clamorosamente fuori. All'ora di gioco, il Sassuolo ha l'occasione di pareggiare. Tomovic frana su Boga e regala un rigore agli avversari. Dal dischetto, Caputo non sbaglia e fa 1-1. E' la miccia che accende la sfida. Al 66' altra conclusione del bomber ex Empoli, il tiro viene disinnescato da Berisha. Un minuto dopo è invece super reattivo Consigli su Murgia. Che parata, per il portiere neroverde. Il trittico di occasioni termina con un buon tiro di Defrel, fuori di pochissimo. La difesa della SPAL è ordinata e chiude tutti gli spazi. Al Sassuolo non resta che concludere da fuori.

Al 74' ci prova Obiang, il suo tiro dai venticinque metri non impegna eccessivamente Berisha. Dopo una buonissima fase centrale di seconda frazione, le due formazioni tirano un po' il fiato. All'82' si rivede il Sassuolo con Kyriakopoulos dopo una serie di tocchi, Berisha esce bene ed evita che il terzino possa segnare. La fase finale è un forcing del Sassuolo. Cinque minuti dopo, l'esterno mancino neroverde la mette in mezzo e Bonifazi mette in corner. Il goal è nell'aria e arriva al novantesimo. A fare 2-1 ci pensa Boga, che anticipa Strefezza e batte Berisha di testa. Ottimo il cross di Berardi, che taglia tutta l'aria di rigore. La gara termina con la clamorosa rimonta dei neroverdi e con la SPAL costretta all'ennesima beffa. Migliore in campo per i padroni di casa, Petagna. Bene Boga per gli ospiti.