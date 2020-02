Il Genoa ferma l'Atalanta: 2-2 al Gewiss Stadium 

Nel match valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020 l'Atalanta non va oltre il 2-2 casalingo contro il Genoa. Succede tutto nella seconda frazione con Toloi e Ilicic a segno per la Dea mentre per il Grifone in rete Criscito (su rigore) e Sanabria. Con questo risultato gli orobi agganciano la Roma, a quota 39 punti, in quarta posizione mentre il Grifone colleziona il secondo pari di fila in trasferta salendo a quota 16 punti.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-4-2-1 per l'Atalanta con Gomez e Ilicic alle spalle di Zapata mentre il Genoa risponde col 3-5-2 ed il tandem offensivo composto da Sanabria e Pinamonti.

Primo tempo spettacolare sin dalle prime battute con la Dea che, dopo otto minuti, si rende pericolosa con una rasoiata di Pasalic che termina a lato di pochissimo. Al 13' arriva il vantaggio dei padroni di casa con Toloi che, sugli sviluppi di un corner, sfrutta la sponda di Zapata e di testa insacca da due passi, 1-0. Immediata la reazione del Genoa che al 19' pareggia con un calcio di rigore di Criscito, 1-1. L'Atalanta accusa il colpo e al 32' il Grifone ribalta tutto con Sanabria che, su cross di Sturaro, insacca con un bellissimo colpo di testa, 1-2. La gioia della squadra di Nicola dura poco perché, dopo tre minuti, la Dea pareggia con Ilicic che, su assist di Zapata, gira di prima intenzione fulminando Perin. Nel finale squillo del Genoa con Criscito che mette al centro per la girata di Sanabria ma Gollini alza prontamente in corner.

Match completamente diverso nella seconda frazione con Gasperini che manda in campo Freuler e al 61' la Dea va ad un passo dal 3-2 con una splendida conclusione al volo di Gosens ma Perin salva in qualche modo. Gasperini si gioca subito la seconda sostituzione mandando in campo Malinovskyi per Zapata ma la Dea fatica a creare occasioni degne di tal nome attraverso la manovra. Al 72' ci prova Djimsiti, sugli sviluppi di un calcio piazzato, ma Perin si fa trovare pronto. Nel finale il Grifone resta in dieci uomini, doppio giallo per Behrami, ma non accade più nulla. Al Gewiss Stadium Atalanta e Genoa si dividono la posta in palio pareggiando 2-2.