Inter: mercato chiuso oppure no?

Manca poco al gong finale di questa sessione invernale di rafforzamento che ha visto i nerazzurri impegnati sia sul fronte acquisti che su quello cessioni. Ieri l'a.d. Beppe Marotta si era così espresso a RaiSport: "Non credo faremo ancora qualcosa. Siamo stati fortunati a trovare un’opportunità straordinaria come Eriksen, ma non credo che in giro ci siano giocatori in grado di innalzare ancora il livello qualitativo della rosa".

Nonostante queste parole però ci potrebbe essere una trattativa last-minute per inserire il tassello mancate che Conte desidera: un'ulteriore punta come vice-Lukaku.

La pista che portava Giroud in nerazzurro si sarebbe raffreddata, anche se nelle ultime ore si parlerebbe di un duello con la Lazio per acquistar il francese, e si andrebbe a virare su un profilo diverso: Islam Slimani. L'attaccante (31 anni) di proprietà del Leicester ora si trova in prestito al Monaco e l'Inter vorrebbe utilizzare la stessa formula fino a giugno. Il profilo piace per le caratteristiche fisiche che lo fanno assomigliare al 9 della Benamata.

Occhio però anche al nome di Simone Zaza, apprezzato da Conte, che potrebbe essere la sorpresa degli ultimi minuti di Suning. Valutato anche Rondon (Dalian), ma rimane molto defilato come Bakambu (Beijing Guoan).

Per quanto riguarda il centrocampo è certa la permanenza di Vecino (reintegrato dopo gli "screzi"), che così chiude ad eventuali colpi ad effetto in mediana.

Saluta Dimarco, dopo 6 mesi in nerazzurro. Rimane invece Esposito (forte interessamento di diversi club negli ultimi giorni) che alla fine dei giochi potrebbe davvero rappresentare ciò che si sta cercando: il vice Romelu.