La Fiorentina raggiunge l'Inter: battuta l'Atalanta 2-1

Nel match valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/2020 la Fiorentina fa l'impresa battendo 2-1 l'Atalanta. Successo di prestigio per la squadra Viola che, in dieci uomini, passa il turno grazie ai gol di Cutrone e Lirola mentre alla Dea non basta il momentaneo pareggio di Ilicic. Con questa vittoria, dunque, la squadra di Iachini stacca il pass per i quarti di finale dove troverà l'Inter ma prima c'è la sfida col Napoli in campionato. La Dea, invece, tornerà in campo lunedì contro la SPAL.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-2 per la Fiorentina con Cutrone e Vlahovic a comporre il tandem offensivo mentre l'Atalanta risponde col 3-4-2-1 con Malinovskyi e Pasalic alle spalle dell'unica punta Muriel.

Ottimo avvio della Fiorentina che dopo undici minuti passa subito in vantaggio proprio con Cutrone che, al termine di una splendida azione in velocità, insacca col piatto destro, 1-0. La Dea soffre nel primo quarto di match ma alla mezz'ora sfiora il pareggio con un colpo di testa di Pasalic che si stampa sulla traversa. Su capovolgimento di fronte padroni di casa ad un passo dal raddoppio con Vlahovic che, servito da Benassi, calcia a porta vuota ma Djimsiti salva in qualche modo.

Nella seconda frazione Gasperini rivoluziona la sua squadra mandando in campo Ilicic e Gomez per Freuler e Masiello e al 58' la Dea va ad un passo dal pareggio con Pasalic che, pescato in verticale da Muriel si presenta davanti a Terracciano calciandogli addosso. Poco più tardi altra chance clamorosa per l'Atalanta con Muriel che mette al centro per il mancino di Gonses ma la conclusione del tedesco si stampa sul palo. Al 67', però, arriva il meritato pareggio dei nerazzurri con Ilicic che, su cross dalla sinistra, fredda Terracciano con il piatto mancino, 1-1.

La Fiorentina resta in dieci uomini, per il doppio giallo rimediato da Pezzella, ma al minuto 84 torna avanti con Lirola che, servito meravigliosamente da Pulgar, entra in area e col destro a incrociare batte Gollini, 2-1. Nel finale assedio dell'Atalanta che al 93' va vicina al pari con una gran conclusione da fuori di Malinovskyi che termina fuori di nulla. E' l'ultima emozione del match: impresa della Fiorentina che batte l'Atalanta qualificandosi ai quarti di finale di Coppa Italia.