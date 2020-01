Lazio ai quarti di Coppa Italia: battuta la Cremonese 4-0

Nel match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/2020 la Lazio schianta 4-0 la Cremonese staccando il pass per i quarti. Tutto semplice per i padroni di casa che chiudono i conti nel primo tempo con Patric e Parolo mentre nella seconda frazione arrivano le reti di Immobile e Bastos. La squadra di Inzaghi, che troverà il Napoli ai quarti di finale, giocherà sabato pomeriggio contro la Sampdoria nel prossimo turno di campionato mentre la Cremonese se la vedrà contro il Venezia.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-2 per entrambe le squadre: nella Lazio tandem offensivo composto da Immobile e Adekanye mentre nella Cremonese coppia d'attacco formata da Palombi e Ciofani.

Match equilibrato nelle prime battute con la Lazio che, dopo dieci minuti, passa in vantaggio Patric che, su cross di Jony, sfrutta un'errata respinta di Agazzi e col mancino insacca a porta vuota, 1-0. Immediata la reazione della Cremonese con una gran giocata di Deli ma il destro dell'ex Foggia viene deviato in corner da Proto. Match non particolarmente intenso ma al 26' la Lazio raddoppia con Parolo che sfrutta il secondo assist di Jony depositando in rete da pochi metri, 2-0. Col passare dei minuti i ritmi della gara si abbassano ulteriormente e la prima frazione scivola via con il doppio vantaggio dei padroni di casa.

La seconda frazione si apre con la Cremonese vicina al gol con una conclusione potente di Palombi che viene disinnescata in qualche modo da Proto. Dal possibile 2-1 al game over della Lazio con il calcio di rigore di Ciro Immobile che non fallisce dagli undici metri, 3-0 e 109 reti con la maglia della squadra capitolina per l'attaccante campano. Gli ospiti escono dal match e al 71' la Lazio sfiora il poker con Jony che spara alto da ottima posizione. Nel finale arriva la quarta rete con Bastos che, sugli sviluppi di un calcio di punizione, insacca di testa, 4-0 e fischio finale. La Lazio, dunque, supera agevolmente la Cremonese staccando il pass per i quarti di Coppa Italia dove troverà il Napoli.